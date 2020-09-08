「太陽黑子」大家聽得多，可能會以為只是太陽上面的一個小黑點，但到底實際是怎樣？近日德國科學家就以歐洲最大的天文望遠鏡，拍下號稱史上最高清最近距離的太陽黑子圖像，實在令人大開眼界。

太陽黑子是在太陽表面磁場聚集的地方，在中心最深色的部分被稱作「本影」，是磁場最強的區域，也就是在我們看來的小黑點，其實它是不規則且會流動。今次德國科學人員透過設於西班牙的Leibniz太陽物理學研究所（KIS）之GREGOR天文望遠鏡，拍下近至太陽50公里內的圖像，要知道太陽的直徑長約14億公里，單是一個太陽黑子都可能比地球大幾倍，能如此近距離觀看它的真實樣子，可說是人類天文學一大進步，有助我們解開更多關於太陽的謎團。

2015年初NASA曾公開過一張太陽上出現「冕洞（Coronal hole）」的圖片，可見木星及地球的比例，太陽真的很巨大！（圖片來源：NASA）

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資料及圖片來源：huffpost、NASA

同場加映：ESO歐洲南天文台公開智利夜空絕美銀河照大小達1.4GB！

宇宙銀河照片大家見得多，但如果一張43855x22034像素的相，你能想像有多巨型嗎？歐洲南天天文台（The European Southern Observatory簡稱：ESO）日前公布最新拍攝的南美智利夜空照片，該照片拍下的銀河星空，壯觀得令人一看入神。ESO多年來發放很多精美的銀河照，全部都是以他們獨有天文望遠鏡才能拍到，不少都美得像CG！以下我們就搜羅了一些特色照片與大家分享，用來做手機或電腦Wallpaper一流。

ESO發放超巨型銀河照片高達43855x22034像素1.4GB大小，圖中央是智利VLT天文望鏡的位置，非常壯觀。（ESO/P. Horálek）

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點擊全文有1.4GB原圖下載連結：ESO歐洲南天文台公開智利夜空絕美銀河照