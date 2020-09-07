【香港開發廣東話字幕神器Subanana支援YouTube】為自己的影片加字幕費時失事卻不得不做。香港有開發者就製作出一款體貼的自動廣東話字幕生成工具「Subanana」，相信為不少YouTuber分憂慳功夫。《香港01》科技玩物頻道就來一次試用實試，看看其字幕生成表現有幾準。

廣東話字幕自動生成神器「Subanana」目前是一個基於網站的App，費用全免。最實用方便的是支援多種片源！記者用落就發現的確是YouTuber、KOL或Vlogger恩物！即看簡單使用示範（片源：停課跟YouTuber雞丁學寫Swift Apple免費編程10分鐘入門）：

👇👇👇廣東話字幕生成器Subanana基本功能初試👇👇👇

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由以上實試過程可見，Subanana的「翻譯」準確度大約一半。港人說話中英夾雜，Subanana對於廣東話以外的字詞如英語，有時都會解讀成粵音。雖然不正確，但用家能透過發現字幕中這些不自然的「音譯」地方，提醒自己聽一次來修改內容。

Subanana的字幕可以直接輸入來修改內容；亦能自由分段，靈活地跟上一句或下一句合拼。生成器在提供字幕的同時亦按它們出現的時間自動分割片段。只要按住某段字幕進入編輯模式、再按播放的圖示，細段的「片碎」便會自動loop不斷重播，讓用家可反覆聆聽，以確保該段字幕真的出現在影片中適當的時間。

👇👇👇廣東話字幕生成器Subanana修改及快捷鍵分段教學👇👇👇

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由上面見到，善用3組快捷鍵已基本上自由為字幕分段，非常易上手。完成修改編輯後，用家按右上角「下載字幕」即能輸出「.srt」字幕檔。開發人員Kevin Wong稱，希望Subanana能夠幫助到經常要打字幕的用家，亦希望可以推動更多人採用廣東話字幕。

目前於網頁公開的Subanana為Beta測試版，仍有不少問題，Kevin Ｗong歡迎用家舉報。由於尚在試用階段，伺服器流量有限，Subanana暫時只支援15分鐘為上限的影片字幕生成。

資料來源：Subanana、Subanana@Facebook、Kevin Wong@Facebook

同場加映：iCloud備份最強教學

拍片要識善用神器Gen字幕，用手機拍片更加要識Backup footage避免心血唔見！加上iPhone 12即將推出，想換新機事前準備不能缺少；先以Apple最方便的雲端服務iCloud開始，隨機附送的5GB免費空間可以如何利用？iCloud可以備份什麼？發現「爆廠」可以如何自救？

iPhone與其他Mac產品都共用iCloud作為雲端儲存，亦是主要用作備份的工具。 【網上圖片】

iCloud是什麼？只要是使用 Apple 裝置：iPhone、 iPad 或 Mac，用家便可透過 Apple 內置雲端儲存服務 iCloud，手機中的通訊錄、行事曆、備忘錄等只要登入Apple ID後便會自動同步，Mac、iPad的操作上更可以 iCloud Drive 同步文件或檔案。（Apple的辦公室軟件 Pages、Numbers 及 Keynote已可自動同步，在iOS 13或以後的iPhone上同步作業）

👇🏻👇🏻以iCloud作為備份非常簡單，只要3個步驟便可開啟，iPhone中的哪些功能可以備份？如何在新iPhone上重用舊iPhone設定？如何用盡5GB空間？另綜合用家遇上iCloud 5大問題逐一解拆【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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