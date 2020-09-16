AppleCare+用家福音　兩年維修次數翻倍變4次　附10大保養貼士

【AppleCare+】Apple 發布會雖然沒有 iPhone 12，的確令人有點跌眼鏡，不過原來 Apple 為用家帶來了神秘的驚喜，就是升級了 AppleCare+ 的服務！在2年的保養期內，由兩次意外損壞的保障服務（如爆 Mon），增加到每年兩次。換言之，有多達4次的意外損壞保障，令升級 AppleCare+的價值大大增加。

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👇👇👇8大 Apple 產品可以享有 AppleCare+ 改例之後的每 12 個月 2 次意外損壞保障 邊款未能享受新服務？👇👇👇

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資料來源：Apple 香港

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Apple 在香港時間的今日（9 月 16 日）稍早的「Time Flies」發布會中，雖然未有帶來傳聞已久的 iPhone 12，然而在發表新的 Apple Watch 以及 iPad 同時，也正式宣布供 iPhone 用的 iOS 14 會在日內上線供所有用家下載安裝。

iOS 14 最詳盡秘技大全：26 個必學隱藏功能

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