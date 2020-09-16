iPhone 12 缺席 Apple Event 發佈會？8個隱藏訊息預視新機新功能

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沒有iPhone 12？Apple Event 9月發布會完結，雖然只公布了iPad Air、Apple Watch series 6等4件新產品，並沒有 iPhone 12 任何消息。其實有細心留意每一項的新公布訊息，相信不少與 iPhone 12 都息息相關。

iPad Air 4、iPad 8th Gen、Apple Watch series 6及Apple Watch SE都是昨晚（9月16日凌晨1時）Apple Event 發布會的4大新產品，我們已經為大家作詳盡的介紹。雖然iPhone 12並沒有登場，但有一些發布會沒有提及隱藏訊息，似乎跟iPhone 12有很大的關係。

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今次Apple發布會雖然沒有iPhone 12，但有不少關於新機的隱藏訊息。（網上圖片）

👇 👇 即睇 Apple Event 沒有告訴你的8大 iPhone 12 隱藏訊息 👇 👇

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下圖文為大家整理十多個有關 iPhone 12的可靠性較高的資訊，包括售價、設計及功能！👇👇👇👇

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下圖文就為各位細數iOS 14 26個隱藏功能以及附上詳盡教學。👇👇👇👇

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