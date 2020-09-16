沒有iPhone 12？Apple Event 9月發布會完結，雖然只公布了iPad Air、Apple Watch series 6等4件新產品，並沒有 iPhone 12 任何消息。其實有細心留意每一項的新公布訊息，相信不少與 iPhone 12 都息息相關。

iPad Air 4、iPad 8th Gen、Apple Watch series 6及Apple Watch SE都是昨晚（9月16日凌晨1時）Apple Event 發布會的4大新產品，我們已經為大家作詳盡的介紹。雖然iPhone 12並沒有登場，但有一些發布會沒有提及隱藏訊息，似乎跟iPhone 12有很大的關係。

相關文章 👉Apple蘋果發佈會1分鐘懶人包：Apple Watch 6 / iPad Air雙重驚喜

今次Apple發布會雖然沒有iPhone 12，但有不少關於新機的隱藏訊息。（網上圖片）

👇 👇 即睇 Apple Event 沒有告訴你的8大 iPhone 12 隱藏訊息 👇 👇

+ 5 + 5 + 5

下圖文為大家整理十多個有關 iPhone 12的可靠性較高的資訊，包括售價、設計及功能！👇👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

同場加映：一分鐘睇盡 Apple「Time Flies」發布會重點

+ 23 + 23 + 23

下圖文就為各位細數iOS 14 26個隱藏功能以及附上詳盡教學。👇👇👇👇

+ 21 + 21 + 21

👇👇👇👇 詳盡 iOS 14 各功能教學文章 👇👇👇👇

👉iOS 14 聲音識別教學 iPhone識聽BB喊、火警鐘響 Apple Watch提示

👉iPhone iOS 14 瀏覽器預設自己改 推介5大代替app再見Safari

👉iOS 14 Airpods 耳機調節教學 通話清聽歌提升一步到位

👉iOS 14七大拍攝功能強化iPhone相機 音量制連拍、一鍵轉錄影？

👉iOS14 秘技｜完全隱藏相片及影片方法教學 私藏照片從此密密實實

👉iOS 14隱藏遊戲｜iPod經典遊戲Music Quiz復活 如何開動遊玩？

👉新口罩造型、珍奶加入！Emoji Day 預覽 iOS 14 數十款新表情圖案