Apple One｜有齊Apple Fitness+等6大Apps　個人家庭Plan月費詳情

【Apple蘋果發佈會2020】Apple One整合式服務功能詳情於昨夜（香港時間9月16日凌晨1點）發佈會中出爐，成為新Apple Watch Series 6同新iPad外另一注目事件。果迷只要一筆月費，即可享用多個App訂閱服務包括Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade、iCloud、Apple News+以及最新的Apple Fitness+等。

Apple Watch Series 6面世之際，健身教練服務Apple Fitness+也推出，用家可透過iPhone、iPad底Apple TV隨時隨地操練體能。據知Watch 6會因應健身課程而自動為用家而切換多種訓練模式。



Apple即將把新鮮出爐的Fitness+跟既有的Apple服務捆綁集中埋一齊，提供「一站式」的全套月供服務計劃，名為「Apple One」，率先向個別服務的既有訂戶推銷。即睇此綜合服務計劃內容詳情：

👇👇👇Apple One訂閱組合服務涵蓋Apps + 各大收費計劃內容👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

買組合包物有所值？

新推出的Apple One「捆綁包」似乎物有所值。因Apple表示，訂閱Apple One比起單獨逐一訂閱Apple服務，個人訂戶每月可慳6美元；家庭每月可慳8美元；Premier計劃更慳上25美元，平近一半算抵玩。

以香港收費作類比，一個訂齊Apple Music（個人Plan每月HK$58）、Apple TV+（每月HK$38）和iCloud（50GB每月HK$8）的個人用戶，每月付$104。如果訂Apple One個人Plan（先假設香港月費跟美國同為14.95美元，約HK$117），加入埋Apple Arcade（原月費4.99美元，約HK$38.9），即是畀多$13就可以玩Arcade，整體慳近$30。至於Apple One家庭Plan由於可與5人共享，加上提供200GB iCloud儲存，更加實惠。

可惜由於Apple Arcade、Apple News+和Apple Fitness+仍未於正式香港推出，因此本地果迷暫時未能訂閱Apple One。Apple One短期內也不會進入香港，如果真的想享用Apple One服務，相信要開設一個美國Apple ID方能訂閱。

資料來源：Apple

同場加映：Apple Watch Series 6 正式發布

Apple 在不久前剛舉行「Time Flies」新品發布會，雖然眾人期待的 iPhone 12 就暫時缺席，但 Apple 還是帶來了旗下兩大產品線的更新型號，其中智能手錶方面除了有旗艦級的續作 Apple Watch Series 6 之外，還有驚喜平價版本 Apple Watch SE 同場發布。

Apple Watch Series 6 設計、功能 7 大更新

一如過去幾代的 Apple Watch，Apple Watch Series 6 在設計上並沒有作太大的變化，但在物料、功能上就作出了更新，成為歷代最多功能、且最多款式選擇的 Apple 智能手錶：

👇👇👇按圖睇三款 Apple Watch Series 6 規格、設計更新要點👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

想了解埋新一代Apple Watch Series 6更多更新位、開訂日期和售價？即睇完整全文：Apple Watch 6 設計、功能7大更新 同場加推2千蚊平價版Watch SE