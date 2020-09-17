Apple Watch 6、SE開箱｜藍色勁靚！試玩血氧偵測　兩款錶點揀好

Apple Watch series 6 及平價版 SE 開箱試玩！加入新功能、新顏色以及換上watchOS 7 的 Apple Watch 6 終於正式推出，同時公布平價版的 Apple Watch SE，究竟新錶有什麼好玩、實用的功能？以及究竟應該買哪一款錶？下文立刻開箱為各位揭曉。

今年因為疫情關係，明顯打亂了Apple今年的出機策略，原本應該9月登場的iPhone 12，卻因產能關係而未能登場。反而以往與iPhone一同推出的新Apple Watch卻單拖登場，而且更一拖二推出高階版Apple Watch series 6以及平價版的Apple Watch SE。單看外表，Apple Watch 6及SE外表幾乎一樣，前者推出新顏色、換上新CPU及加入血氧偵測功能；後者卻擁有不錯的性能下只賣二千一，究竟買哪一款好？

iPhone 12未出，Apple Watch series 6及平價SE搶先推出。（林勇攝）

先睇兩款新錶的開箱圖輯後，再試玩Apple Watch 6的新功能及兩者規格比併，分析哪一款值得購買。👇👇👇👇👇

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👇 👇 內置還有很多不同的新錶面 👇 👇

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同場加映：蘋果藍牙耳機AirPods Pro推出至今已一年，但仍有好多用家不知道它的實際設定和使用方法，可能因為官方一直沒有詳細的說明，只要學會了這些完美連接iPhone和Apple Watch的操作，你便會發現AirPods Pro比之前好多用幾倍。

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