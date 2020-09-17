Apple發布iPad Air 4加價逾千元　網民批唔值：有錢買部Pro好過！

Apple發布會Time Flies公開了iPad Air 4和iPad 8規格價錢。iPad Air系列睽違年半出新機，更提供5款配色，並首次運行Apple最尖端處理器A14 Bionic，亦加入電源鍵Touch ID，更新不少。最基本64 GB版本卻大幅加價100美元（近港幣800元）。

果迷對此似乎不收貨，認為Air 4價錢已迫近iPad Pro卻缺乏後者的硬件及功能如120 Hz螢幕等，加上容量實在太少，強勁的晶片性能顯得非常「陽春」。有人直言Air 4定位係夾在平價入門的iPad 8和平板界旗艦機Pro 2020之間的「雞肋」：「有Budget出Pro；無Budget出iPad 8！」

iPad Air 2020（第4代）面世了。在剛舉行的「Time Flies」網上發布會中，Apple主力更新了 Apple Watch以及iPad兩大產品線，而在尤如「前菜」一般的第8代iPad之後，Apple端出的新一代iPad Air有所突破。

iPad Air 4是Apple自 2019年3月發表的Air 3後、時隔年半推出的新作，Apple方面強調今代用的是全新設計，而其外觀明顯有向iPad Pro系列機種借鏡（但價錢也是向Pro「借鏡」，成了果迷對不滿今代Air的主因）。

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新一代iPad Air 除外觀多彩，主打內置A14 Bionic處理器規格堪稱目前業界最強，甚至可以從其身上看到一點iPhone 12的規格端倪。只是，果迷對iPad Air 4各方面的創新多不收貨，主要覺得以上6個新意不太值得付出港幣$4,799起來入手。Air 4大幅加價近千，價位直迫iPad Pro，兩者被拿來比較自然不過，Air 4的不足反更為明顯了。很多人認為比起Pro，Air 4在容量大小和硬件功能上「乏善可陳」，不如加多$1,200買Pro好過云云：

👇👇👇香港網民對iPad Air 4大幅加價反應👇👇👇

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至於外國討論區Reddit、科技網9to5Mac的果迷們睇法又如何？也不容樂觀：

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然而，近月人氣急升、貼中率高的Apple爆料者Jon Prosser卻於Twitter聲稱將會「買爆」iPad Air 4。假設他不是曲線，只能話各花入各眼，Air 4的A14處理器和其他升級還是有捧場客。

命中率不低的Apple爆料者Jon Prosser聲稱將會「買爆」iPad Air 4。（Jon Prosser Twitter擷圖）

點都好，iPad Air 4要等到10月才會正式供應市場，以此時間來看，大概就是會與傳說中的iPhone 12一同登陸了吧？

同場加映：iOS 14更新已上線

Apple在香港時間9月16日稍早的「Time Flies」發布會中，雖然未有帶來傳聞已久的iPhone 12，然而在發表新的Apple Watch以及iPad 同時，也正式宣布供iPhone用的iOS 14會在日內上線供所有用家下載安裝。

香港時間的16日晚上至17日凌晨之間，iOS 14開放下載並更新至iPhone上使用。在更新之前想重新了解 iOS 14有何新功能、又有甚麼隱藏玩法？留意我們在以下為各位準備的 iOS攻略大總集就可以了！

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