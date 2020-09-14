iOS 14 及 iPhone 12 即將推出，今次新系統加入不少新的功能，如Widget、App資料夾等，令果迷操作更得心應手。不過，其實 Apple 官方有很多更好用的功能並沒有提及，《香港01》科技玩物記者就為各位 iPhone 用家實試26個未必知道的 iOS 14 隱藏功能。

iPhone 12 與 iOS 14 加入不少新功能，令果迷用得更得心應手，其實當中有不少功能Apple官方並沒有於發布會提及或收收埋埋，大家未必知道。記者就在iOS 14 beta時試玩足幾個月，發現很多非常實用的隱藏功能。

iOS 14有非常多實用的隱藏功能，下文為大家該一解說。（Apple）

下圖文就為各位細數iOS 14 26個隱藏功能以及附上詳盡教學。👇👇👇👇

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同場加映：總結10個iOS 14 必用功能，讓大家提早投入新iOS世界！

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