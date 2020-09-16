在分秒必爭的電競世界，每一個動作反應也影響勝負，玩家除了遊戲機或電腦要夠勁，顯示器也愈來愈重要，近年興起的曲面顯示器（俗稱：曲芒）便為了打機而生，買曲芒的目標十分明確，就是要打機時有更全面的視角及舒適的畫面。但新手想購買時會看到一大堆專有名詞和數字，本文就教大家如何選購曲芒，看看買前須知做足功課。

喜歡打機的朋友假如用過曲芒肯定「返唔到轉頭」，體驗上舊式平面芒完全不能及，但不熟悉顯示器構造，走到店鋪前相信會有如1000R是什麼？27吋夠大嗎？144Hz？FHD？UHD？等一堆問題，而曲芒在選購上就有更多要注意的地方，今次我們就走訪黃金腦場，請專人為大家講解10項買前須知。

好多人想買顯示器但又看不懂專有名詞和數字，看看本文就一清二楚。（胡劍威攝）

👇👇👇曲面顯示器買前須知10件事（點圖看）👇👇👇

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1000R的曲芒可說是目前打機最頂尖的配備，玩賽車GAME可以看盡整個路面。

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過多幾個月就出PS5，於這個尷尬時間舊PS4壞了或不夠位儲存遊戲又不想買多部機。以下就教大家一個為PS4強化續命的解決方法，就是自己動手換SSD硬碟！

👇👇👇點圖看為PS4換SSD過程步驟及教學👇👇👇

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