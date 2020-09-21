【紅花坂上的海】吉卜力開放多套經典動畫電影的名場面高清劇照，非常適合當作 Wallpaper。《紅花坂上的海》是宮崎吾朗執導作品，雖然上映時被批水準不及宮崎駿，故事平淡，但校園純愛故事總會觸動部份人心。如果你仍沒看《紅花坂上的海》，不妨先觀看以下 50 張高清劇照，可能某些場面會吸引到你。

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【輝耀姬物語】吉卜力今次開放的多套經典動畫電影名場面高清劇照中，《輝耀姬物語》應該比較少人看過。由高畑勳執導，取材《竹取物語》，探討發生在輝耀姬身上的故事，並用上吉卜力工作室鮮有的水墨畫風格。仍沒看過的讀者，睇完以下 50 張劇照或能引起興趣。

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包括《地海戰記》，吉卜力共上載了8套動畫名作，共400幅可愛高清圖，詳看👉👉👉千與千尋／崖上的波兒／吉卜力8套動畫名作共400幅高清圖免費下載