【日本Super Groupies遊戲動漫Fashion時裝】喜愛打機又不想穿角色T-Shirt上身，於是隱性宅產品便應運而生。外表勁潮入型入格，不清楚看完全不知道全身都是動漫遊戲產品。最近日本Super Groupies一連推出 NieR 尼爾/Automata、Fire Emblem 火紋風花雪月、對馬戰鬼三大系列時裝產品。
尼爾系列，分有 Nier、Kaine、 Emil、2B、9S 各角色產品 （網站截圖）
尼爾系列部份產品 （網站截圖）
👇👇《NieR 尼爾/ NieR Automata》勁潮隱性宅商品👇👇
對馬戰鬼系列，主要是主角境井仁黑色風格的產品（網站截圖）
👇👇《對馬戰鬼 Ghost of Tsushima》勁潮隱性宅商品👇👇
火紋風花雪月系列，分有主角、黑鷹班、藍獅班、金鹿班產品（網站截圖）
火紋風花雪月系列部份產品（網站截圖）
👇👇《Fire Emblem 火紋風花雪月》勁潮隱性宅商品👇👇
要注意以上系列產品都是有預訂時限：
Nier 尼爾系列：2020年9月28日（星期一）12:00 止（日本時間）
對馬戰鬼：2020年9月23日（星期三）12:00 止（日本時間）
火紋風花雪月：2020年10月5日（星期一）12:00 止（日本時間）
👇👇同場加映：Switch《Monster Hunter Rise》發表👇👇
【Monster Hunter Rise】（魔物獵人Rise/MHR）相信不少獵人仍鍾愛 Switch 的《MHXX》，其「二名」刷裝元素及平衡度等都比 MHW 仍有魅力。而 Capcom 果然沒令人失望，於 Direct 公布 Switch 的《Monster Hunter Rise》魔物獵人全新作：
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