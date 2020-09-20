【日本Super Groupies遊戲動漫Fashion時裝】喜愛打機又不想穿角色T-Shirt上身，於是隱性宅產品便應運而生。外表勁潮入型入格，不清楚看完全不知道全身都是動漫遊戲產品。最近日本Super Groupies一連推出 NieR 尼爾/Automata、Fire Emblem 火紋風花雪月、對馬戰鬼三大系列時裝產品。

👇👇《NieR 尼爾/ NieR Automata》勁潮隱性宅商品👇👇

👇👇《對馬戰鬼 Ghost of Tsushima》勁潮隱性宅商品👇👇

👇👇《Fire Emblem 火紋風花雪月》勁潮隱性宅商品👇👇

要注意以上系列產品都是有預訂時限：

Nier 尼爾系列：2020年9月28日（星期一）12:00 止（日本時間）

對馬戰鬼：2020年9月23日（星期三）12:00 止（日本時間）

火紋風花雪月：2020年10月5日（星期一）12:00 止（日本時間）

網站：Super Groupies

👇👇同場加映：Switch《Monster Hunter Rise》發表👇👇

【Monster Hunter Rise】（魔物獵人Rise/MHR）相信不少獵人仍鍾愛 Switch 的《MHXX》，其「二名」刷裝元素及平衡度等都比 MHW 仍有魅力。而 Capcom 果然沒令人失望，於 Direct 公布 Switch 的《Monster Hunter Rise》魔物獵人全新作：