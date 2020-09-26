說到最暢銷的無線耳機，九成人都先想到Apple AirPods Pro其次是SONY WF-1000XM3，而早前日本權威市場調查媒體BCN，以各品牌每天實際出貨量作統計，公布了9月的無線耳機銷量排名，結果一如所料Apple和SONY多款型號耳機佔據十大多個位置，唯獨JVC的一款耳機能進佔第8位，而且售價僅500港元左右，性價比高！

Apple AirPods Pro在全球也是銷量冠軍的ANC無線耳機，基本上已沒有對手。（資料圖片）

👇👇👇BCN統計9月無線耳機銷量排名👇👇👇

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BCN的排名做得十分仔細，連每個型號和顏色也有細分，看完排名榜後相信大家都有點驚訝WF-1000XM3竟不是第2名，反而被已推出多年且沒有無線充電及ANC主動降噪的第二代AirPods搶佔了，而且其售價也沒有大幅調低仍要賣過千港元。至於在榜尾位置出現了JVC的HA-A10T-B，這款一直被稱為性價比高的無線耳機雖沒有ANC主動降噪，但不到500元的售價極之適合小朋友或老人家粗用，因此銷量一直不錯，也是榜上惟一不過千元的款式，值得推薦。

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蘋果（Apple）自2019年尾推出AirPods Pro後，對於這件產品，可能不熟耳機行情的朋友仍有好多疑問，以致過了大半年還沒入手，到底降噪是什麼？藍牙耳機的音色如何？現在購買價錢多少？我們整合了一系列的問題，來為大家解答。

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