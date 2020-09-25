Snapchat於近日推出動漫濾鏡Anime Style，可以將人臉變成3D的動畫臉，更加厲害的是它會跟足大家的表情，難怪會被網民勁玩，令濾鏡火速爆紅！有些網民更加在Twitter上分享超搞笑的崩壞照，其實玩Anime Style有5點注意事項！想知自己動漫角色的樣子？巨星名人的照片經過Filter的洗禮之後又是怎樣？立即看內文吧！

過去Snapchat都有動漫眼，動畫人物樣子的濾鏡，不過這個Anime Style卻相當熱門！今次Snapchat 新出的Anime Style的動漫濾鏡，會將動漫臉配合實際的人臉表情，相當真實！

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Tiktok及IG暫時都未有同類濾鏡玩，如果想玩就一定要下載Snapchat！進入Snapchat畫面，點撃左上角的放大鏡，然後輸入Anime Style，就會找到囉！

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如果想將Snapchat 所拍攝的照片或者影片分享上IG，其實只要儲存後，於相簿內按入照片，點撃右上方的「...」，選擇「匯出Snap」就可轉載到Instagram出POST！不過想放在IG Story的話，就一定要「匯出Snap」中，選擇「儲存圖像」，然後如常出IG Story的程序。大家快點試試吧！

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Apple用戶更新iOS 14之後，就可以使用新增的 Widgets功能小工具，重整iphone、ipad主畫面。Widgetsmith、PhotoWidget：Simple、Days Matter、Color Widget都成為熱門下載的手機App，讓一眾知性女生紛紛美化手機主畫面，增加甜美氣質！除了App，尚有一個神秘招數，就連APP 的ICON都可以轉換，這7招絕對是美化手機必學！近期角落生物風靡萬千少女，一於用角落生物為主題，做出示範！

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