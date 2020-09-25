美國統一碼聯盟（Unicode Consortium）將於2021年更新Emoji版本13.1，一共會推出217個新的表情符號。Emoji能夠為文字溝通增加情感語氣，而今次有5個新出的表情符號意思，特別合適曖昧中的男女，成為他們調情的工具！曖昧時，當然都要注意使用Emoji禁忌，否則感情泡湯了！

曖昧是戀愛中最微妙的時期，調情對方時字裡行間當然要用Emoji，從中逗趣對方，默默地表達愛意！今次新出的表情符號，女生們真的可以跟曖昧對象，進一步昇華，都可以藉此提防出現不認真的感情。

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13.1版本的手機Emoji要等待明年，出現各大手機平台，而之後的14版就要再待2022年發布！今次新出的Emoji表情符號，當然都有繼續主張跨性別及同性戀平等信念，增加更多不同膚色、不同性別的情侶配搭，做出的親吻及心心的動作。另一個新出的是女人留鬍鬚，表示第三性別人士。

長髮、留鬍鬚的女人。

如今不少人玩交友App希望萌生姻緣，日常溝通定必用了不少的emoji，希望拉近大家的距離。不過外國交友程式Clover曾經分析了300萬用戶的9000萬個信息，從調查報告發現男生和女生傳達的emoji訊息意思大有不同！到底當中有哪些emoji禁忌？

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Apple用戶更新iOS 14之後，就可以使用新增的 Widgets功能小工具，重整iphone、ipad主畫面。Widgetsmith、PhotoWidget：Simple、Days Matter、Color Widget都成為熱門下載的手機App，讓一眾知性女生紛紛美化手機主畫面，增加甜美氣質！除了App，尚有一個神秘招數，就連APP 的ICON都可以轉換，這7招絕對是美化手機必學！近期角落生物風靡萬千少女，一於用角落生物為主題，做出示範！

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