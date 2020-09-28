iPhone 12 mini 將會是 5.4 吋屏幕 iPhone 12 的正式名稱，根據相信是 Apple 官方配件產品的資料，顯示有關型號外，以下更為大家整合很有可能在 10 月 13 日發布的 iPhone 12 mini 有關的傳聞資訊。

iPhone 12 mini 配備 5.4 吋 OLED 屏幕，相信將會跟 6.1 吋屏幕的 iPhone 12、6.1 吋屏幕的高階 iPhone 12 Pro 及 6.7 吋屏幕的 iPhone 12 Pro Max，在現時盛傳將會在 10 月 13 日舉行的 iPhone 發布會當中正式登場。

👇👇👇 iPhone 12 mini 型號規格定價傳聞總集 👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

現時除了 iPhone 12 mini 這個型號及 5.4 吋 OLED 屏幕規格比較確認之外，不少如厚度、處理器等規格依然眾說紛紜。大家若果想知道更多關於 iPhone 12 系列的消息，記得緊貼 #HashTECH 科技玩物的第一手報道。

同場加映：👇🏻 iOS14中的「相片」app，已進化為可以不同方式搜尋相片，以下綜合4大方法、6個要點，幫助大家從iPhone過萬張相片中找到相片【點圖放大睇教學】👇🏻

+ 13 + 13 + 13

【iOS14相片管理】iPhone使用時間越耐，拍攝相片越多，如何在iPhone有效地找尋相片是一個難學課題；幸好iOS 14相簿已經「超進化」，想知道如何快速在 iPhone 找出相片，即睇完整文章：iOS14必學搵相技巧 6步讓你在iPhone秒找到相片 附其他隱藏秘技