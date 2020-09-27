iOS14必學搵相技巧　6步讓你在iPhone秒找到相片　附其他隱藏秘技

實用教學
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【iOS14相片管理】iPhone使用時間越耐，拍攝相片越多，如何在iPhone有效地找尋相片是一個難學課題；幸好iOS 14相簿已經「超進化」，學懂6個要點1秒找出指定相片沒難度！

👇🏻👇🏻iOS14中的「相片」app，已進化為可以不同方式搜尋相片，以下綜合4大方法、6個要點，幫助大家從iPhone過萬張相片中找到相片【點圖放大睇教學】👇🏻👇🏻

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