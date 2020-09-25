【iPhone 12專用充電線再有新相流出】有傳Apple即將推出的iPhone 12將配備全新Lightning轉USB-C（Type-C）充電線，採用強韌防斷的編織物扭紋包圍設計。7月第一次流出照片後，再有新一批相片曝光。

iPhone 12有傳不會再隨盒附送充電器（火牛）和EarPods耳機，但會送一條Lightning轉USB-C／Type-C編織扭紋式充電線。Twitter爆料帳戶「Mr·white」（@laobaiTD）今日（美國時間9月24日）出推文分享了幾張疑這條全新款式充電線：

👇👇👇疑似iPhone 12專用全新USB-C轉Lightning編織扭紋式充電線9月最新流出照 + 7月流出照（點圖放大睇）👇👇👇

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Apple各款標準充電線多年來都是只「包膠」，橡膠線身出名不耐用易斷。使用不久便破損使內裡金屬線外露。接近插頭的頸位尤其脆弱，扭兩扭好易斷報廢。編織式扭紋設計的新充電線，似乎較標準充電線強韌，更「襟磨襟扭」耐用。新線的插頭亦據聞有8個鍍銠銀觸點，具更強抗腐蝕能力。

其實Apple也不是未出過強韌的編織扭紋充電線。黑色的Thunderbolt 3 Pro （2米）USB-C連接線是為MacBook而設。

只是Thunderbolt 3 Pro 過於進取的價錢（港幣$949；美金$129）為人詬病。知名YouTuber開箱人「Unbox Therapy」早前也拍片語帶諷刺：

既然有傳iPhone 12將會隨盒附送這款新充電線，編織扭紋設計或者會成為Apple連接線常規化設計，價錢有望下調不必近千元。

點都好，根據近月人氣急升的爆料人Jon Prosser最新消息，iPhone 12將於10月13日的發佈會中登場，屆時大家就可以睇到新手機同新電線，10月16日則開放預購。他亦補充指iPhone 12 mini與iPhone 12 Max將於10月23日上架。

爆料人Jon Prosser最新消息，iPhone 12將於10月13日的發佈會中登場、10月16日開放預購。（Twitter擷圖）

資料來源：Twitter@laobaiTD、Twitter@jon_prosser、MacRumors（1/2）、9to5Mac（1/2）

同場加映：iPhone 12最新十大傳聞最強整合

蘋果（Apple）秋季發布會剛過去，大家都估計iPhone 12系列因為疫情而押後，最後會在10月或11月才見街（上面提到，最新消息是10月13日發佈），至近日iPhone 12的傳聞急增，而且消息來源進一步加強可信性。本文就整合9月份的一些新傳聞，讓大家一次過看清，當中連iPhone 12系列的發布日期都有。

（香港01美術部製圖）

iPhone 12系列最新傳聞指出，5.4"的平價版將是蘋果重點所在，除了新鮮的顏色，其存貨量更會是高階版Pro和Pro Max的幾倍。換言之後兩者在初時會相當缺貨，有興趣的朋友要密切留意發售日期了。

3個尺寸4個型號的iPhone 12系列發布在即，大量消息不停傳出，相信在10月就有分曉。(圖片來源：bzamayo@Twitter)

👇👇👇點圖看10則最新iPhone 12傳聞及發布日期👇👇👇

以上所講傳聞佔總體一半都未有！想睇埋其他iPhone 12新消息？請觀看完整全文：iPhone 12最新10個傳聞整合 推夢幻湖水綠色 發布日期曝光？