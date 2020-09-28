森美日前於商台節目《早霸王》上分享玩交友App的注意要點，他教路玩交友App最重要是影一張美美的「Profile Pic」，例如最好不要用自拍照！單身朋友們，如果想出Pool，就要留意以下7個心得了！

森美主持的商台節目《早霸王》時，分享認識一位製作交友App的朋友，所以想了解一下玩交友App的注意事項，如何可以展示自己。

雖然交友App不是新事物，不過直至今天交友App是都市人尋覓所愛的地方，可是用戶太多，要突圍而出就絕不容易。單身貴族想結識另一半，首先要引起別人對自己的好奇，如果不想交友App的照片被人滑過去，就要注意這7項！人靠衣裝，App靠樣！

👇🏻👇🏻👇🏻影交友App靚相7招技巧！【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻

+ 5 + 5 + 5

森美坦言現今世代想認識異性，交友App定必是趨勢，如今交友App種類眾多，有的是沒有照片，有的是限時聊天，而暫時最火熱的是男同性戀者專用的交友App。單身貴族們想找尋真愛，還是選擇自己最舒服、最自然的交友App吧！

同場加映：iPhone更新iOS 14必裝4大Widgets App 教你7招自訂角落生物版面

Apple用戶更新iOS 14之後，就可以使用新增的 Widgets功能小工具，重整iphone、ipad主畫面。Widgetsmith、PhotoWidget：Simple、Days Matter、Color Widget都成為熱門下載的手機App，讓一眾知性女生紛紛美化手機主畫面，增加甜美氣質！除了App，尚有一個神秘招數，就連APP 的ICON都可以轉換，這7招絕對是美化手機必學！近期角落生物風靡萬千少女，一於用角落生物為主題，做出示範！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻7招手機美化術【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

+ 3 + 3 + 3

以上只是部分美化Widget的方法！想知道尚有哪些必備App？請觀看完整全文：iPhone更新iOS 14必裝4大Widgets App 教你7招自訂角落生物版面