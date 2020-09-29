橫濱 1：1 高達 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA今日（9月29日）直播中終於正式公布開展日期，由原本的10月延至今年12月才開。不過最令高達fans興奮的事，今次直播就邀請日本導演「本廣克行」首度入場近參觀，而且更上了Gundam-Dock Tower近距離觀看識得郁的高達！就算大家未能去日本旅行，各位Gundam fans都可以睇相睇片當去過！

今日（9月29日）橫濱 1：1 高達 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA正式公布開展日期，由今年12月19日至2022年3月31日，同時更公布門券價格以及入場高達模型特典「1/200 RX-78F00 Gundam」，對於Gundam fans相信十分吸引。

受疫情影響，大家可能下一年都未必可放心去日本旅行。廠方似乎有見及此，今次發布會前邀請了日本知名導演「本廣克行」（曾執導《跳躍大搜查線》電影系列），入場參觀基地，以及近距離觀賞這台1：1可動高達！

官方邀請了日本名導演名導演「本廣克行」入場參觀Gundam Factory Yokohama（圖片來源：Gundam Channel）

👇👇👇即睇 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 基地內部CG圖，以及與名導演「本廣克行」一起近距離睇這台巨型高達！想不到，這台高達更識擺經典Pose🕺！👇👇👇

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👇👇重溫橫濱Gundam Factory Yokohama直播👇👇

👇同場加映：10問10答分析橫濱高達！

點解編號唔係RX-78-2？除了步行更有新技能？👇

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同場加映：如果說：「機會黎啦，飛雲！」代表了《魔神英雄傳》，《高達00》中剎那一句：「我就是高達。」（俺がガンダムだ）就算是近10年最成功的「高達金句」。

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