上代「力王」（其實這名字是由我命名的）風格及個性極強，大愛。而今代KANN ALPHA雖然外觀乖仔了，但其實骨子裡都非常狂野，力度十足。個人最喜歡它改用了新款鉭電容，聲底前所未見的清淨，2.5mm及4.4mm的表現力各有不同，如果你手頭已經有大量線材及耳機，這部機單是玩配搭都可玩個月，性價比高。