韓國名牌Astell&Kern推出 KANN ALPHA 第3代「力王」DAP播放器，首次使用4.4mm平衡耳機駁口，並維持2.5mm及3.5mm耳機插！機身縮水47%，保持超強推力，續航力更強、聲底更清淨！
KANN ALPHA機身圖片
KANN在AK系列中，屬於一個「乜都敢試」的實驗性系列，而且性價比極高，雖然定價不屬於入門級，但比起AK的頂級DAP就平大截，而且有好多驚喜的性能！Kann Alpha 保留上代「力王」KANN CUBE的12Vrms驚人推力，但機身卻大縮水，即睇AK施了甚麼黑魔法！
KANN ALPHA 8大優點
有原裝皮套，各售$880
AK KANN ALPHA 播放器／10月初推出／售價＄8580
AK KANN ALPHA 播放器／10月初推出／售價＄8580
上代「力王」（其實這名字是由我命名的）風格及個性極強，大愛。而今代KANN ALPHA雖然外觀乖仔了，但其實骨子裡都非常狂野，力度十足。個人最喜歡它改用了新款鉭電容，聲底前所未見的清淨，2.5mm及4.4mm的表現力各有不同，如果你手頭已經有大量線材及耳機，這部機單是玩配搭都可玩個月，性價比高。
KANN ALPHA SPEC.
顯示屏：4.1inch HD 720 x 1280
支援音頻格式： WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF,MQA
取樣率 PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample)
Wi-Fi / 藍牙制式：Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz) 藍芽 V5.0 (A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptXTM HD, LDAC)
CPU晶片：四核心DAC ESS ES9068AS x2
訊噪比 116dB @ 1kHz, Unbalanced │ 117dB @ 1kHz, Balanced
串擾 -128dB @ 1kHz, Unbalanced │ -141dB @ 1kHz, Balanced
總諧波失真 0.0003% @ 1kHz, Unbalanced │ 0.0005% @ 1kHz, Balanced
交互調變失真 0.0003% 800Hz 10kHz (4:1) Unbalanced │ 0.0003% 800Hz 10kHz (4:1) Balanced
輸出阻抗 Unbalanced Out 3.5mm (0.8ohm) │ Balanced Out 2.5mm (2.0ohm), 4.4mm(1.8ohm)
內存 64GB [NAND]
外置記憶體 microSD x1 (Max. 1TB)
電池容量 5,600mAh 3.8V Li-Polymer
播放時間 about 14.5hours (Standard : FLAC, 16bit, 44.1kHz, Vol.80, LCD Off, Low Gain)
充電時間 about 3.5hours (9V / 1.67A Charging) | 5hours (5V 2A Charging)
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