microSD選購必學7個關鍵字！玩Switch、換新手機等，相信不少人都需要另購microSD卡來增加容量下載遊戲或apps。不過一出腦場看到microSD五花百門，究竟應該如何選購呢？下文就為大家解說買前要識的7個關鍵字，好讓大家購買前不會誤買不合適的microSD，浪費金錢。

買了Switch、手機大家通常第一件事便是選購microSD，用來擴充容量下載遊戲、或相片影片、Apps等。不過一走進腦場，一看到很多不同品牌、款式的microSD便非常頭痛。除了容量考慮外，卡速又有何分別？是否購買最貴最快的卡就一定最好？答案是未必的！例如Switch就只對應部份部份中速的microSD，買太貴反而用不盡其高速，浪費金錢。

一落腦場就會發現大量microSD卡選擇，令人選擇困難。（林勇攝）

不想買microSD得物無所用，浪費金錢？又想知Switch只支援什麼制式？即睇買microSD時需要留意的7個重點👇👇👇👇

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同場加映：《香港01》科技玩物記者於深水埗「腦場」發現，有商戶出售名為「SX OS」晶片，據稱可以破解Switch全部機款，包括大電版和 Lite，然後就可下載老翻遊戲，連改裝收費$650元。

👇👇👇買 Switch 要小心 6 大陷阱位！👇👇👇

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