Apple iPhone 12發布會邀請函隱藏8個訊息　High Speed不止講5G？

iPhone 12發布會將於10月13日正式舉行！以往Apple Event的邀請函中，都會有很多新產品的隱藏訊息，今次iPhone 12的邀請函亦都不例外，慢慢細心分析，就可以發現不少隱藏訊息，不單透露了iPhone 12的新功能，而且今次發布會中可能會出現的新產品！

一直以來Apple發布會的邀請函都隱藏不少新產品、新功能的訊息，就好似iPhone 7新增「人像鏡頭」拍攝散景，邀請函上就出現了無數個散景光點的蘋果圖案；iPhone XS首度推出無線充電功能，邀請函上就看到一個金色線圈（就像無線充電線圈）等等。因此今次Apple發布會的邀請函相信都隱藏不少訊息，果迷們細心參透。

想當年2017年的Apple邀請函，一看就發現「散景光點」堆砌出來的蘋果。發布的iPhone 7果然新增了「人像拍攝」散景模式。（Apple）

今次邀請函似乎收埋了不少隱藏訊息（圖片來源：9to5mac）

👇👇想知今次Apple發布會邀請函隱藏著什麼訊息？即睇下圖文分析👇👇

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👇👇原來用iPhone點按邀請函，亦會有好好玩的AR情景出現！點按下圖觀看👇👇

同場加映：爆料大神「Apple RUMORs@a_rumors1111」爆出Apple已為新iPhone 12系列作「最後」訂價，最令人意想不到是，這「最終」售價全線都比上代平近千元，非常吸引！

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