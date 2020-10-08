【iPhone 12 上台出機】iPhone 12 作為一年一度的必搶新機、又正值 5G 網絡起步之年，電訊商當然要出招搶新客，HKT 旗下的 csl Moblie、1O1O 今日就舉行發布會，率先宣布了 iPhone 12 的預訂優惠詳情，竟然一次過送超過＄14,000 禮品？

Apple 日前發出正式邀請函，預告在 10 月 13 日舉行新品發布會，如無意外就是大家期待已久的 iPhone 12 系列了。

但由於電訊商的保密原則關係，csl 方面在發布會期間、以及之後發放的新聞稿中，都沒有直接提到「iPhone 12」的名稱，而是以「即將推出的 5G 旗艦手機」借代之，但在這個時候公開的優惠詳情，背後在講的手機是哪一部，當然是不言而喻。

CSL Mobile 個人流動通訊業務董事總經理林國誠先生，親自發表 iPhone 12 預先登記上台的各式優惠（蔡浩騰 攝）

預先登記 iPhone 12 上台出機、優惠多但要捱貴 Plan？

綜觀今次 csl. Mobile、1O1O 推出的預先登記優惠，其實與從前出機後連隨機價一併發布的出機優惠差不多，最大驚喜其實在於 csl. Mobile 方面找來配件廠 Momax 合作，先於全球市場將早前眾籌成功的 Apple 產品專用無線充電配件 AirBox 作為贈品送給新上台用戶👇👇👇

詳細的 iPhone 12 出機價，需要等到 10 月 13 日 Apple 的發布會後才能正式公布，但月費 Plan 方面，則應該仍然沿用幾個月前 csl 及 1O1O 公布的 5G 買機上台 Plan👇👇👇

留意如果要享用上面提及的所有優惠，需要登記 150GB 或以上用量的貴價 Plan，並且簽約最少 24 個月，其實所費不菲，如果不急於出機的可以等 iPhone 12 真正發布後，先格價再決定。

舊機換 iPhone 12？新增 AI 手機回收機

為了配合新的 iPhone 12 推出，csl 及 1O1O 旗下的 6 間專門店都新增了一部 AI 手機回收機器，用戶可以自行在機器上進行舊手機的初步報價，更可以直接進行舊機的測試與回收，其支援 6 個不同手機品牌及 58 個不同型號👇👇👇

在減少與人手接觸的同時，用此 AI 服務進行回收更可以獲得額外的＄300 trade-in 優惠用於購買新手機。

同場加映：Apple iPhone 12發布會邀請函隱藏8個訊息

Apple 發布會還有不足一星期就正式舉行，傳聞已久的 iPhone 12 終於都要來到，發布會邀請上的「Hi,Speed」副標題令人聯想到 5G 連線，但賓際入面隱藏的訊息或者比你想的還要多！