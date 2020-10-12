《高達》光束軍刀、《星戰》激光劍成真？YouTube頻道「the Hacksmith」近日成功製造出削鐵如泥、伸縮自如、還能變色的「真・激光劍」。廢話少講即睇過程。

YouTube人氣發明家Maker頻道「the Hacksmith」其實早已製作過金屬棒加熱至超高溫的仿激光劍，一如《星球大戰》中的絕地武士激光劍、《機動戰士高達》中的RX-78-2光束軍刀般高破壞力削鐵如泥，還加入了聲效。只是網民仍留言嫌棄，指不是真正可收可放的激光劍：

👇👇👇YouTube頻道「the Hacksmith」各版本激光劍👇👇👇

那麼the Hacksmith一眾發明高手、神人Maker如何克服技術困難，製作出真正可收可放、伸縮自如的激光劍？靠的居然是電視之類的家電、BBQ都應用到的「家常物料」和極為基本的物理學原理技術....？即睇解畫：

👇👇👇YouTube頻道「the Hacksmith」製作真激光劍技術原理👇👇👇

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The Hacksmith的真・激光劍基本上是成形了。究竟它的殺傷力有幾勁？又點做到如電影或動畫中那般伸縮自如？繼續睇落去：

👇👇👇YouTube頻道「the Hacksmith」實測真激光劍火力強度👇👇👇

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The Hacksmith的真・激光劍另一好玩之處是還可以變色！靠的只是中學已觸及的化學知識。理科同學應該已估到團隊點做：

👇👇👇YouTube頻道「the Hacksmith」真激光劍變色👇👇👇

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The Hacksmith宣佈不日上載新一段影片，示範以真・激光劍斬劈不同物件，包括刺穿鋼門等等。有興趣的讀者記得留意了。

同場加映：高達GUNDAM神人4年砌自護所羅門微縮模型

（香港01美術部製圖）

【Gundam自護軍宇宙要塞所羅門微縮模型】激光劍神人外，日本有很多立體透視、微縮模型高手，最近就有位神人「まんねん工房」展示其作品。花了足足4年時間，還原在1年戰爭時的所羅門基地內部。機體及機庫每樣都超精細，還有齊燈光效果。

所羅門是自護軍的宇宙要塞，1年戰爭時有著超大型戰事。被聯邦軍以太陽反射集光系統 (Solar System) 攻陷後，在0083時賈圖曾回去掉核彈，說出「所羅門我回來了」經典對白（動畫截圖）

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