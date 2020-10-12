【百佳大抽獎／「誠心賞你」大抽獎】今日（12日／下午1點）起一連7日，百佳將在網上舉行大抽獎，頭獎可獲得 $100 百佳現金券和 1 分鐘免費掃貨。而抽獎需要有手提電話號碼，但沒手提號碼（如家中長者）又不想錯過機會的話，不妨用以下3招，以極平價錢入手 SIM 卡，獲得參與抽獎的資格。

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目前Netflix的影片庫中有超過10萬個影視作品，不過不是每部作品都可以在首頁呈現，就連分類選單都顯示不了這麼多！其實想要欣賞喜愛片種，可以透過代碼去搜尋，本文列出觀眾最常用的30個片種代碼，再教大家如何找到更多的節目！

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