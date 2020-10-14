Apple iPhone 12／12 mini／12 Pro及12 Pro Max發布後，到底哪款最合適女生？綜合《香港01》編採部多位Lifestyle女記者意見，大多數人都表示會選iPhone 12 Mini。

（Apple發佈會截圖）

今次iPhone 12 系列支援5G流動網絡，亦增加耐跌撞能力及防水性，比起以往充電更加快速，不過作為消費者，除了考慮功能，當然還是考慮價格，以及自己實際需，畢竟再多功能都好，用不着也沒有意義。4款iPhone 12之中，多位女記者都坦言不會入手Pro Max版。經常換手機的「換機勇者」女記者L表示：「Pro Max太重，而且太大部唔方便，會好易跌電話！」女記者們多數選擇iPhone 12 Mini，當然不只因為重量，看以下3個入手原因【點圖放大睇】👇👇👇

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女生首選容量：128 GB？68GB？

iPhone 12的價格是基於手機容量大小，雖然大部分女記者認為128 GB的容量足夠而且價錢相對合理，不過對於「小資女」記者B而言，要在有限錢內換機選擇68GB 是最好不過。「小資女」記者B坦言：「平成千蚊喎！我只要買iCloud plan，每月200GB先23蚊，仲抵啦！再唔係定期將資料放入Hard Disk咁。」

（Apple官網）

不如買iPhone 11？

老實說，部份女記者對iPhone 12都有失望，因為今次iPhone 12不包充電器及有線耳機，令「新手果粉」女記者A質疑：「買部新機，又唔送個充電器，即係逼人額外購買。」女記者L亦表示：「其實iPhone 12無好大轉變，亦無傳聞中嘅TOUCH ID，令我無衝動想換機。」

（Apple發佈會截圖）

出了iPhone 12之後，iPhone 11及XR都隨即減價，雖然兩部手機功能及不上12，不過相較之下，iPhone 11都曾因糖果色系顏色，而引來女生熱愛追棒，對於追求外觀、功能「夠用就得」的女生用家來說，iPhone 11可能性價比更高。

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