iPhone 12炒價｜先達Lo哥預測這顏色最搶手　料只有兩款機有水位

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【iPhone 12系列炒價預計】Apple 蘋果昨夜「Hi, Speed.」發布會終於公開iPhone 12鉅細。究竟iPhone 12 Ｍini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max炒不炒得起？邊款機型、哪些顏色較吃香有「水位」？《香港01》科技玩物頻道就此請教了旺角先達廣場兩間手機店負責人——G-World店主Lo哥和三禾電氣 Trinity Electronic Company店主Simon。
👇👇👇iPhone 12有無得炒？先達店主預測熱門型號、顏色及水位👇👇👇
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後記：問及Lo哥iPhone 12訂況如何，他斬釘截鐵說：一張單都無。點講好？只能話，看來各位「非自用朋友」今年還是最好審慎行事，勿瞓身為妙。
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對於打算買iPhone 12系列手機自用的用家，有些事要注意一下。Apple發布會中雖然公布了不少iPhone 12 / iPhone 12 Pro系列細節，但仍有不少果迷關注的事情，Tim Cook並沒披露。
連登討論區／yuzion 發言截圖
例如有網民發現，iPhone 12 Pro電量竟比iPhone 11 Pro 少。下文會總括8件發布會沒有告訴你的事，讓準買家入手前先考慮清楚。
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