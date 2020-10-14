【iPhone 12系列炒價預計】Apple 蘋果昨夜「Hi, Speed.」發布會終於公開iPhone 12鉅細。究竟iPhone 12 Ｍini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max炒不炒得起？邊款機型、哪些顏色較吃香有「水位」？《香港01》科技玩物頻道就此請教了旺角先達廣場兩間手機店負責人——G-World店主Lo哥和三禾電氣 Trinity Electronic Company店主Simon。

👇👇👇iPhone 12有無得炒？先達店主預測熱門型號、顏色及水位👇👇👇

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後記：問及Lo哥iPhone 12訂況如何，他斬釘截鐵說：一張單都無。點講好？只能話，看來各位「非自用朋友」今年還是最好審慎行事，勿瞓身為妙。

👇👇👇同場加映：iPhone 12 Pro電量縮 Apple未話你知購買須知你8件事👇👇👇

對於打算買iPhone 12系列手機自用的用家，有些事要注意一下。Apple發布會中雖然公布了不少iPhone 12 / iPhone 12 Pro系列細節，但仍有不少果迷關注的事情，Tim Cook並沒披露。

連登討論區／yuzion 發言截圖

例如有網民發現，iPhone 12 Pro電量竟比iPhone 11 Pro 少。下文會總括8件發布會沒有告訴你的事，讓準買家入手前先考慮清楚。

👇👇👇即刻開估！Apple發布會沒告訴你的8件事👇👇👇

👇👇👇同場再加映：4 款 iPhone 12 6大賣點 多色選擇＋支援5G難以抗拒？👇👇👇

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👇👇👇同場再三加映：iPhone 12 機身設計、主要規格列表👇👇👇

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