iPad Air 4 TouchID回歸開箱實測，同場與iPad Pro（2020）及iPad 8比併，哪一部最抵玩！Apple於9月發布會中的焦點產品「iPad Air 4」終於正式推出，首度大玩色系、外貌改動更似iPad Pro，究竟iPad Air 4還有什麼吸引之處？與iPad 8、iPad Pro（2020）比較下，又應該買哪一部？下文將公開實測結果，以及盤點6大理由選購iPad Air 4！

iPad Air 4外表大幅改動，與iPad Pro更為相似，機身更薄加上窄螢幕邊框，再玩多色機身選擇，gimmick十足！但論實用性、性價比等，與入門級iPad 8及專業級iPad Pro（2020）「夾擊」下，哪一台才最抵用？下圖文開箱實測6大入手賣點，以及3機規格對比，好讓大家購買前參考。

今次入手雖然只是太空灰iPad Air 4，但吸引程度不比其他顏色低。（林勇攝）

👇👇iPad Air 4 開箱實測6個必玩賣點，而TouchID的回歸更是令人驚喜👇👇

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👇👇iPad Air 4更多開箱細節，以及與iPad 8、iPad Pro對比圖輯👇👇

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同場加映：iPadOS 14正式推出，多個新增功能中最為實用的相信是「隨手寫」（Scribble）功能。

「隨手寫」究竟如何操作？還有什麼隱藏功能設定？下圖文詳盡解說。👇👇👇👇

想睇更多「隨手寫」隱藏功能，前往 👉iPadOS 14 教學｜Apple Pencil「隨手寫」實測 6大必學操作及設定

同場加映：iPadOS 14雖然有不少功能源於iOS 14，如Widgets、新Mimoji及離線翻譯等，但仍有不少獨有的新介面新功能，當中最實用的當然是對應Apple Pencil的「隨手寫」、以及全新的智能搜尋器等。

👇 想知有邊10個超實用iPadOS 14的新功能，即睇下圖詳細解說👇