Apple iPad Air 4推出，性能直逼iPad Pro，但售價又比iPad 8貴一截，究竟合適哪一類用家入手？今次就因應其不同功能特性，盤點一下5類用家必入iPad Air 4的理由。

Apple已將iPad分為平價、中價及高級路線，iPad 8及iPad Pro都有其獨特的賣點吸引用家，樣樣都走中庸之道，iPad Air 4究竟合適哪些用家呢？記者就因應不同的功能，盤點一下哪5類用家值得入手。

哪5類用家最應該購買iPad Air 4？點下圖放大解說👇👇👇👇

同場加映：論實用性、性價比等，iPad Air 4與入門級iPad 8及專業級iPad Pro（2020）「夾擊」下，哪一台才最抵用？下圖文開箱實測6大入手賣點，以及3機規格對比，好讓大家購買前參考。

👇👇iPad Air 4 實測6個賣點，Touch ID的回歸更是令人驚喜👇👇

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同場加映：iPadOS 14雖然有不少功能源於iOS 14，如Widgets、新Mimoji及離線翻譯等，但仍有不少獨有的新介面新功能，當中最實用的當然是對應Apple Pencil的「隨手寫」、以及全新的智能搜尋器等。

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