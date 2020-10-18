【電磁爐12款消委會安全評測】秋冬將至，又到了齊齊嘆火鍋旺季，近年很多人改用電磁爐打邊爐，看中使用時爐身不會大量發熱，相對其他石油氣明火爐具較安全和舒適。早前消委會與機電署合作測試12款電磁爐，竟發現有2款出現結構和溫升安全問題。消委會還提醒，電磁爐用完不要即刻熄電掣，想知原因？下文將有解釋。

秋風起，又是要火鍋「烚烚下」時候。市面有大量電磁爐可選，加熱速度同溫度升幅也不同，究竟點揀先最安全？消委會早前跟機電工程處合作測試12款單頭電磁爐，售價由$279至$699。宜作參考：

👇👇👇消委會12款電磁爐測試結果👇👇👇

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以上評測結果佔總體一半不到。欲了解更多，請瀏覽必睇重要相關文章：電磁爐消委會評測力推這5款 400元以下也有性價比高火鍋煮食皆宜

雖然大部份評測電磁爐也符合安全準則，然而卻有少數在操作安全措施方面有所不足，亦有樣本升溫太高超出標準水平，後果可大可小，即睇分析：

👇👇👇消委會12款電磁爐安全性深入分析👇👇👇

值得注意的是，豐澤Fortress、美的Midea、Kenwood、卓爾Summe、樂斯Nutzen及家美Homey及樂信Rasonic的代理商已停止供應是次測試型號，伊瑪Imarflex亦在報告發表時開始提供次世代。如果有意選購這些品牌的電磁爐，宜優先試用最新產品，其能源效率或更接近標準要求。

資料來源：《選擇》月刊第518期（2019年12月號）

如果你曾入手一些「安全系數」比較低的品牌電磁爐，如果運作正常，也不必過早棄置。跟足以下一些安全用法和保養建議，也可減低電磁爐的安全風險。值得注意的是，消委會建議食完火鍋電磁爐不必立即關機拔電源，想知原因即睇深入解釋：

👇👇👇電磁爐安全使用及保養必學10招👇👇👇

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除以上各項，有7點為較少人留意卻重要的電磁爐安全使用及保養貼士，有哪些是你曾經因大意而出錯呢？特別推介「01教煮」飲食頻道深入拆解電磁爐清潔同保養7大超級伏位：【消委會】單頭電磁爐評分$349勝$699 7項重要保養貼士常被忽略

同場加映：電磁爐消委會評測力推5款價廉物美CP值超高

買電磁爐固然要揀安全穩陣的，但加熱能力和方便好用也很重要。消委會是次評測發現有部份款式雖然售價400元樓下，效能不俗，性價比算高。

（香港01美術部製圖）

意想不到的是，$350左右的親民價也能買到性能和效益不錯的電磁爐。智能化電子控制系統能微調電磁爐火力、預設火力上限和加熱—保溫時間，甚至提供不同烹飪程序。對這些要求，消委會亦有所著墨。想了解哪些品牌全面發揮電磁爐功效的朋友，務必細睇：

👇👇👇消委會12款電磁爐煮食效能深入分析👇👇👇

想深入了解是次消委會評測12款電磁爐哪些最加熱最快、哪些煮食最精妙有效？請看完整全文：消委會12款電磁爐評測 平價表現未必差 打邊爐5款高CP值推介