AirPods新款曝光改用入耳式設計　Pro取消耳機柄、Studio即將投產

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據外媒最新報道，第二代AirPods Pro、第三代AirPods以及第一代頭戴耳機AirPods Studio有望在明年同步登場，並有不小的改動。

其中AirPods Pro和AirPods之間繼續保留降噪與否的區別，同時AirPods Pro將出現重大的外形調整，簡單來說就是取消外露用於拾音等作用的長柄。

至於普通款AirPods，外形則向現款Pro看齊，即耳機柄縮短，並支持可替換的耳塞，或要改入耳設計，新耳機會集成新一代的無線晶片。

AirPods Studio頭戴耳機，本來應該在幾周內投產，不過蘋果正在解決頭枕太緊的問題。

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三款產品有望明年發佈，其中第三代AirPods可能最先，隨之登場的將還有價格介於99美元HomePod mini和299美元的新HomePod音箱。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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