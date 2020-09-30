AirPods撞樣真無線耳機被海關當盜版　為何各大品牌爭相「致敬」

最近科技圈發生了一宗烏龍事件。8月底，美國海關和邊境保護局（CBP）稱截獲了2000 個盜版AirPods 。以正品價格計算的話，這批耳機價值達398,000 美元。然而仔細觀察，就能發現這批耳機是一加推出的OnePlus Buds 真無線耳機。

不過這也側面反映了，市面上有著不少真無線耳機外形和AirPods 極為相似，為什麼會這樣？

CBP 發布Twitter 後很快就被網友發現，這是一宗烏龍事件。（Twitter截圖）

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1. AirPods 開啟了真無線耳機市場的同時，也引發了業界大跟進

「AirPods 可能是蘋果近年來最創新、最成功、最具有統治力的產品。」我的一位數碼產品愛好者朋友曾這樣向我說到。

AirPods 輕若無物的舒適佩戴感、和蘋果設備快速連接、低延遲高續航等特點，讓它成為近年最受歡迎的蘋果產品之一，同時也引發了真無線耳機市場的火爆。根據IDC 發布的報告，2020 年上半年中國無線耳機市場出貨量為4,256 萬台，同比增長24%。其中真無線耳機佔比64%，同比增長49%。

目前蘋果官網在售的AirPods 價格分別為1299 元、1599 元、1999 元。這幾檔價位顯然沒辦法滿足所有消費者，不同消費者的手機、購機預算、功能需求並不一致，直接促成大量品牌進入真無線耳機市場，推出不同價格、樣式、功能的真無線耳機。

在IDC 的報告中就提到了2020 年上半年，蘋果在國內無線耳機市場份額是18.1%，其他份額則被小米、華為、漫步者等廠商瓜分。

在IDC 的報告中就提到了2020 年上半年，蘋果在國內無線耳機市場份額是18.1%，其他份額則被小米、華為、漫步者等廠商瓜分。（IDC）

AirPods 開啟真無線耳機市場的同時，也樹立了標杆，廠商進入真無線耳機市場，不可避免地要和AirPods 對比，追趕AirPods 也就成了廠商們共同的方向。但追趕AirPods 並不容易，其他廠商要克服的問題並不少，芯片就是最大的門檻之一。

AirPods 之所以能超越市場上的大部分真無線耳機產品，在連接穩定性和低延遲等方面居於業界前列，和它使用的芯片有著極大的關係。

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傳統藍牙耳機，大多使用主副耳機的方案，即連接設備會通過藍牙，將聲音數據傳輸至其中一隻耳機上，然後這隻耳機再通過藍牙將數據傳給另一隻耳機。兩隻耳機數據傳輸並不同步，延遲也就不可避免的出現了。

我們在之前的文章中就提到過，初代AirPods 通過W1 芯片巧妙地解決了這一問題。蘋果在原有藍牙協議上加入了一套多重鏈路和窺探機制，通俗的解釋是在主設備（iPhone）成功連接AirPods 後，iPhone 會將聲音數據傳輸到其中一支耳機，即主耳機上。

同時，主耳機和副耳機之間還存在著一個雙向傳輸機制，數據互相傳輸確認，保證數據同步。而且當主耳機收到來自主設備的數據後，副耳機還能夠主動「嗅探」主耳機收到的數據，進一步降低延遲。

在新AirPods 上，蘋果又用上了更為先進的H1 芯片，進一步降低了延遲和增強穩定性。

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經過幾年的追趕，市面上也出現了不少類似芯片產品，像高通就推出了基於TrueWireless 技術的芯片，除了低耗電的藍牙技術支持、快速連接設備，還支持副耳機鏡像複製主耳機收到的數據，有效降低延遲。

相關芯片的價格也在進一步下落，據智東西的報導，除了高通芯片，深圳已經有相關的芯片產業鏈，芯片成本價格甚至能低至2 元人民幣/ 片左右。

我向深圳耳機行業人士詢問這一問題時，他給到了我類似的答案：現在真無線耳機的技術門檻很低，難度更高的是降噪技術。

技術門檻的降低，帶動了大批真無線耳機產品的出現，除了盜版AirPods 外，還有不少品牌推出了和AirPods 外形相似的產品。

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至於為何會有這麼多廠商選擇這一外形，一方面是因為AirPods 開創了真無線耳機這一市場，用戶對這一外形認可度高。

而另一方面，AirPods 確實代表了耳機外形設計的一種最優解。

2. AirPods 是耳機設計的一種最優解

不同的耳機外形，往往會對佩戴穩固性、佩戴舒適性、甚至是音樂傳輸、音質等方面產生影響，而這些都是真無線耳機體驗上最為用戶重視的部分。

市面上的真無線耳機一般可以分為兩種，一種是和AirPods 一樣的半入耳式耳機，一種是和AirPods Pro 一樣的入耳式耳機。

入耳式耳機，在不少人看來長久佩戴後總會有一股不舒適感，這是因為入耳式耳機部分會伸入耳道內，佩戴時間一久就很容易形成「異物感」。在佩戴舒適度上，比AirPods Pro 更受好評的是AirPods，為了讓它能擁有良好的佩戴感和佩戴穩固性，蘋果在外形設計上花了不少心思。

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2012 年，蘋果推出EarPods 耳機，而後這一外觀設計又被沿用到AirPods 上。在蘋果官方視頻中，Jony Ive 曾表示設計EarPods 是一件不可能的事：

人類的耳朵十分獨特，每個人的耳朵都是不一樣的，要設計一款能使適應於所有人耳朵的耳機，無異於設計一雙所有人都能穿的鞋子，是一件不可能的事情。

結果大家現在都知道了，從EarPods 到AirPods ，它們都能適應絕大部分人的耳朵。

儘管每個人的耳朵並不一樣，但仍然會具備一定的相似性，Jony Ive 曾帶領團隊對數百人的耳朵進行3D 掃描，找出相似的地方， 得出最普遍的耳朵形狀，並以此設計耳機外形，最終得出了EarPods。這一過程，花費了三年時間。AirPods ，代表了耳機外形設計的一種最優解。

我和另一位耳機行業人士溝通時，他給了我一個相似的答案：在HiFi 行業，耳機的公模設計，往往是和私模相對應的，這裡的私模指的是為個人單獨定制的耳機。

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一般而言，製作一款定制耳機會在專業的醫院或機構對個人的耳朵進行取印，也就是獲得私人的耳朵輪廓信息，並以此為基礎設計耳機外形，最終研發出來的定制耳機，往往能直接和個人的耳朵輪廓相貼合，極大的減低異物感，佩戴起來更舒適。而公模則是對私模進行調整，以求適應大多數人的耳朵輪廓，讓絕大部分人可以直接佩戴使用。

此外，調整耳機造型很可能會對音質產生影響，往往需要針對性地做調音處理。對於小公司而言，改變耳機外形，需要去調整的內容太多了，而且還不一定能保持和AirPods 類似的佩戴感和音質，對於一家大公司來說，重新提出一個最優解的難度和成本都不小。

這裡的成本不僅僅是金錢成本，更是時間成本，要知道蘋果研發EarPods 也花費了3 年時間，在真無線耳機市場愈來愈火熱，而且技術門檻逐漸降低的情況下，花費如此之高的時間成本，並不一定合算。之所以市面上會出現如此多長的像AirPods 的真無線耳機，是廠商們基於成本、效果等因素的選擇。

當然，市面上不是沒有其他外形設計的真無線耳機。

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3. 差異性，是真無線耳機們的核心競爭力

在和耳機行業人士溝通時，對方就告訴我現在真無線耳機市場同質化太強，如何做出差異性、定義產品反而是最難解決的問題。

能將真無線耳機做出差異性的廠商並不多，Sony、Samsung是少有的廠商之一。

我們在評測Sony WF-1000XM3 就有提到，它的佩戴穩定性相比前代要有進步，不需要外置「鯊魚鰭」也能夠在耳朵內固定，佩戴時耳機和耳朵相互之間能形成良好的支撐。

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Sony的官方介紹中也強調這一點，為了讓真無線耳機能夠穩穩噹噹地戴在耳朵上，Sony為耳機加入了「三點固定結構」設計，通過這三個支撐點與耳朵輪廓相匹配。

當然，作為一款入耳式耳機，Sony WF-1000XM3 同樣可以使用不同大小的耳塞，適應不同的人耳，以降低佩戴時的「異物感」。

Samsung的Galaxy Buds Live 則另闢蹊徑，儘管它和AirPods 一樣同為半入耳式耳機，但雙方在外形方面卻是天差地別，看起來像豆子、又和腰花有點像。

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我們在實際體驗中也說到了， Galaxy Buds Live 並未在發聲部位配備耳塞，而是在耳機後方充電觸點的位置配備了耳塞，不同大小的耳塞會影響佩戴穩固性和舒適性。

差異性往往是消費者選擇的重要原因，而外形、功能、價格等都是其中重要的一環，和手機一樣，真無線耳機市場容量不可能無限上漲，用戶量是有天花板的，而產品差異性是廠商們能持續運營的根本之一。

選擇和AirPods 類似的外形，選擇耳機設計的「最優解」當然是可以的，但正如上文所述，真無線耳機的技術門檻已經越來越低，如果在產品層面沒有形成差異性，又如何與其他品牌競爭呢？

這恐怕是絕大多數真無線耳機品牌未來需要考慮的問題。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：為什麼有這麼多真無線耳機長的像AirPods？】