iPhone 12／12 Pro換機轉移資料完全教學！iPhone 3大方法過資料方法及WhatsApp、八達通、銀行App等轉移實試！ 不少果迷相信都打算（或已經）換新iPhone 12／12 Pro吧，舊機過資料去新機，以往都只是用iTunes或iCloud，雖然這兩個方法各有優點，記者還是建議另一個近年新加的「機過機資料直接轉移」方法。另外，下文還會實試大部份熱門app的資料轉移，如WhatsApp、PayMe、八達通以及各大銀行app等。

一直以來換手機都是一件十分麻煩的事，手機內的相片、影片、whatsapp對話及app資料等，要完完整整過落新機，確實是一件頗花時間的事。

iPhone早年有iTunes、iCloud兩大轉移資料方法，各有優缺點，但記者覺得遠不及用「機過機資料直接轉移」方式好。不單可以幾個步驟轉移資料，而且絕大部份資料都可無線轉移（就連WhatsApp都可以完美過機）。

👇👇下文就為各位深入解構iPhone 12／12 Pro的3個轉移資料的方法以及步驟。另下文為大家實測多個熱門app的轉移情況，會否要用其他方式登入及轉移等。👇👇

直接將舊機資料無線過落新iPhone 非常方便簡單（林勇攝）

不過最重要一提，如果大家換新 iPhone 12／12 Pro，不要急於將舊iPhone「剷機」，因為有部份app最後保留著舊機資料才會較易設定，尤其是部份銀行app。

👇👇即睇三大iPhone資料轉移方法，以及「資料直接轉移」步驟👇👇

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👇👇八達通、Alipay支付寶香港、WeChat Pay、馬會及各銀行App轉移實測👇👇

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👇👇WhatsApp、Line、Telegram、Signal等通訊App轉移實測👇👇

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同場加映：iPhone 12／12 Pro官方指利用MagSafe作無線充電，比起一般無線充電更快（15W vs 7.5W）。不過充電速度究竟快多少？記者今次就將iPhone 11、12及12 Pro利用Apple原裝20W Type C充電器接上MagSafe充電。

👇👇iPhone 12/12 Pro各項充電測試，MagSafe充電有幾快？以及要用盡MagSafe快速充電，需要使用什麼指定配件才可？👇👇附iPhone 12／12 Pro的續航力實測！👇👇

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同場加映：記者提早將iPhone 12及12 Pro入手，立刻開箱試玩9大新功能／賣點！

👇👇實測9個iPhone 12／12 Pro新功能及賣點！不過仍有一樣嚴重缺點等待Apple改善 👇👇

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