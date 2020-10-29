Netflix電影劇集20套11月初下架！《天使與魔鬼》10月底最後召集

數碼生活
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相信大家都知道，Netflix定時會將一些作品下架。繼之前《壞蛋獎門人》和《V煞》下架後，10月31日或11月初，香港地區也有20套作品落架，當中包括幾套經典作品，例如《天使與魔鬼》和《殺人慾室》。未睇過或想再睇多次的朋友就要把握機會，不要錯過！

香港地區Netflix即將下架共有41套作品，記者精選10套人氣作品，當中有部分是近年上畫電影，不想等到下架後才後悔，就要把握最後機會！

👇👇 點擊查看 Netflix 10套11月份即將下架的人氣作品 👇👇

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記者亦另外選出10套小眾作品。若過以上的作品已經看過，又想看其他小眾電影，可以選看以下的作品。

👇👇 點擊查看 Netflix 另外10套即將下架的小眾作品 👇👇

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