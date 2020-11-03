Apple「One More Thing」活動確定　更廉價的ARM Mac機要登場了？

【Apple「One More Thing」活動預告】iPhone 12 系列的其餘 2 部 － iPhone 12 mini 以及 iPhone 12 Pro Max 將會在 11 月中正式發售，然而在 2020 年完結之前，Apple 還至少有一、兩件新產品等著與大家見面…例如是 ARM 處理器版本的 Macbook？。

在香港時間的 11 月 3 日凌晨，Apple 就發出了邀請函，正式預告了在 11 月 10 日即將舉行的新品發布會。是次的 Apple 新品發布會將繼續以線上預錄影片的形式進行，其主題為「One More Thing」－ 即由 Steve Jobs 年代開始沿用於 Apple 發布會、用以介紹壓軸新品時所用的字句。

「One more thing.」每每聽到這一句，就知道 Apple 又預備了好東西要公開了（圖 Apple）

外界一直盛傳 Apple 將會在 11 月中發表採用 Apple 自家 ARM 處理器、即「Apple Silicon」處理器的新版本 Macbook，而今次的發布會邀請函配色與早前 Apple 發布的新版本 MacOS Big Sur 版本的主題配色相近，讓編輯們更確信是次的發布內容將會與 Mac 機有關。

Apple 早在 6 月時侯的 WWDC 開發者大會時預告過在未來 2 年將旗下的 Mac 產品從清一色 Intel 處理器驅動過渡至 Apple 自家的 Apple Silicon 處理器，不單止更加輕巧、耗電更少，而且也更為平價；在發布當時，Apple 更預言 Apple Silicon Mac 機將會有極佳的軟件兼容性，支援日常辦工、娛樂的 Apps👇👇👇

如無意外在 11 月 10 日登場的新機將會是 Apple Silicon Mac 機的先頭部隊，然而傳聞中 Apple 尚有幾件新品尚待發表，當中包括👇👇👇

Apple 是次發布會將與之前幾次的新品發布一樣為網上進行，發布影片的開播時間為美國時間 11 月 10 日的早上 10 點、換算為香港時間即 11 月 11 日的凌晨 2 點，屆時香港01科技玩物頻道會緊貼跟進，當然也少不了實機試玩，各位密切留意。

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