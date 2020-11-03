【Apple Silicon 2020 新 Macbook 登場】Apple 在 11 月 3 日凌晨發出新的活動預告，預告在 11 月 10 日發布新品，既然 iPhone、iPad 已悉數登場，究竟 Apple 還留著甚麼新品當壓軸？答案就應該是 6 月 WWDC 曾經預告過、採用 Apple 自家研發 ARM 處理器 Apple Silicon 的新種 Macbook，而且隨時還不止一部。

Apple 將會發表 3 部 ARM 新 Macbook？

Apple 早在 6 月的 WWDC 開發者大會上已預告過會在 2 年之內將全線 Mac 系列產品過渡至 ARM 架構的 Apple Silicon 處理器，並稱會在 2020 年底前推出第一部採用 Apple Silicon 的 Mac 產品。

用 iPhone 以 Safari 中點按 Apple 的邀請函圖片，可以打開 AR 彩蛋，當中可見向上翻起的 Apple 商標，不少人認為是仿照 Macbook 的打開方式，預示今次的發布會主角就是新版本 Macbook（蔡浩騰 攝）

外界一直有傳 Apple 會先推出一部新版本的 Macbook，但據外媒 Bloomberg 新獲得的情報所指，即將在 11 月 10 日正式發表的新 ARM 版本 Macbook 將不止一部，而是 3 部，分別為👇👇👇

據稱，今次登場的幾部新 Macbook 雖然全都換上了 Apple Silicon 處理器，但在功能、外觀上與 Intel x86 處理器版本沒有太大分別，但現存的 Intel x86 版本 Macbook 會否與之並存在市場上就暫時是未知之數。

轉用 Apple Silicon 著數多、5 大特點連用戶都受惠？

在 2005 年起，Apple 創辦人兼當時的 CEO Steve Jobs 就宣布為了製作更佳的 Mac 系列產品而棄用 PowerPC 處理器改為 Intel 出品的處理器，不過近年的 Intel x86 處理器的開發進度持續減慢，製程、速度皆被對手扒頭，反觀 Apple 自家研發的 ARM 架構 列處理器在運算能力上屢創新高，是以 Apple 改用自家 Apple Silicon 的決定實屬合理之極。

是次 Apple 為旗下的 Macbook 改換成自家的 Apple Silicon 處理器，可謂是正式與合作了 16 年的 Intel 講「分手」（圖 The Indian Express）

未來的 Apple Mac 機改用 Apple Silicon 對比繼續採用 x86 處理器至少有 5 大益處👇👇👇

Apple 是次發布會將與之前幾次的新品發布一樣為網上進行，發布影片的開播時間為美國時間 11 月 10 日的早上 10 點、換算為香港時間即 11 月 11 日的凌晨 2 點，屆時香港01科技玩物頻道會緊貼跟進，當然也少不了實機試玩，各位密切留意。

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