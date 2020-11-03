iPhone 12乘三大趨勢　5G換機潮剛開始Apple火熱程度將持續三年

自10月23日蘋果iPhone 12正式發售以來，圍繞着「破發」與「加價」的話題與爭議持續不斷，可見「價格」正在成為民眾新的關注焦點。綜合目前種種的趨勢變化來看，iPhone 12在短期內大幅降價可能性極低，iPhone 11降幅超過2000元的光景不再，iPhone 12以及其後續幾代機型或將伴隨着這些變化而一硬到底！

01 無意義的破發鬧劇

iPhone 12破發成為科技圈最受關注的話題，然而很多人都是抱着「看熱鬧不怕事大」的心態去參與評論和轉發。如果我們靜下心來仔細關注本質，就會發現所謂的「破發」（跌破發售價）根本毫無意義，降價的是紅色64GB這種非主流，熱門的顏色、型號、配置不僅不降仍在加價。

而從「iPhone 12破發」這場鬧劇之所以如此受關注，其實人們潛意識裏在等待的就是iPhone 12的降價。上代產品iPhone 11最高超過2000元的降幅讓人們產生了慣性思維，但遺憾的是，如今趨勢發生了變化，想要看到iPhone 12大降價幾乎沒有可能。

低於官方的渠道價向來就有，只是像iPhone 11那樣大降似乎不太可能！

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02 5G打開需求升勢

iPhone 12之所以徹底打破了數年iPhone系列新機（在國內）上市即破發的魔咒，其關鍵在於首次提供對5G網絡的支持，這顯然具有劃時代的意義。但在這裏必須強調的是，iPhone 12的熱銷是迎合了5G時代的起點，而非終點，也就是說真正的5G換機潮才剛剛開始。

就在數天前蘋果發佈最新財報顯示，iPhone產品線營收重挫20%。但是在蘋果公司CEO庫克的臉上卻看不到絲毫的愁容，因為這份財報的統計期在iPhone 12發售之前。庫克放話，對公司的未來非常有信心，iPhone 12進入5G市場的時機很好，中國市場需求極大。

中國16億移動用戶不可能今年都換5G，未來幾年都是紅利期。

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03 三年內或難見降價

至此大膽斷言：未來三年內難見iPhone降價！因為iPhone 12的出現僅僅是打開了5G換機潮升勢的開端，根據歷代移動通訊網絡大換代的經驗來看，新世代通訊網絡落地商用的前三年都是換機的「紅利期」，很顯然iPhone 12恰巧出現在手機行業扭轉頹勢的拐點。

另一方面，iPhone 12雖然補齊了5G最大的這塊短板，但仍舊也留有一些遺憾。據悉明年的iPhone 13將會真正搭載5nm工藝的5G基帶，從根本上解決5G帶來的功耗發熱問題，坊間早有「十三香」的傳聞，由此可見未來數年持幣待購者大有人在，iPhone不愁賣。

一代iPhone更比一代強，後續iPhone會跟隨5G市場一起增長。

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04 產能受限供需倒掛

本質上決定價格的是供需關係，即使iPhone 12的再強，如果產量過剩也會導致價格下降。而筆者之所以敢斷言蘋果iPhone未來三年難降價，另外一個主要因素就是蘋果公司受制於產能的限制，短時間內很難滿足全球市場的供應需求，市場供需關係產生倒掛。

庫克透露會盡快解決產能問題，但很難給到任何預期。在iPhone 12發佈後，蘋果加緊推出iPhone 12 mini以及Pro Max版本。加之疫情導致電腦和平板需求激增，一眾產品排隊搶產能，甚至富士康產能暴增導致鄭州空氣污染嚴重都供不應求，短期很難供需平衡。

疫情影響絕非一兩天，中國聲場供應全球，產能不足一時難改善。

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05 蘋果高端獨樹一幟

蘋果四季度財報顯示：服務營收+16.3%，Mac 營收+29%，iPad營收+45.9%，雖然iPhone產品線砸出一個-20%的大坑，但相信iPhone 12很快會彌補甚至成為新的重大增長點。如今蘋果公司正春風得意，旗下產品可謂款款爆款，iPhone 12降價純屬無稽之談。

比蘋果重拾升勢更可怕的，是中國市場已經發生了趨勢鉅變。根據IDC、Canalys兩大權威市調機構的數據顯示，2020年三季度華為全球份額重挫22%。美國的封禁打壓令華為高端產品面臨無芯之痛，三星在國內又一蹶不振，未來蘋果將在高端市場獨樹一幟。

小米轉型高端有成效，但在5000元以上價位MOV都不是蘋果對手。

06 結束語：

iPhone 12踩穩了三大趨勢的拐點，令蘋果在一片唱衰中再次硬了起來，這一硬至少三年。

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