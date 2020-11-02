雙11｜踏入 11 月，小米／蘇寧也相繼推出 雙11 購物優惠，小米集中優惠在家電產品，而蘇寧在 11.11 當日更推出多款電器限量和限時搶購，包括只要 $1,111 就能入手 Dyson 輕量吸塵機，想知每日有什麼產品抵玩，搶平貨時間，即點下圖放大睇。

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【火影跑變禰豆子跑動漫迷有代溝】講起「火影跑」，有睇開日本動漫的朋友腦海應該即刻浮現了一個頗為「中二病」的動作，就是跑步時雙手張開向左右或向後擺、拼命衝刺的姿勢。之所以名叫「火影跑」全因《火影忍者》（狐忍／NARUTO）中的忍者們均以此跑姿追逐。想不到，現代的年輕動畫迷已不會稱這中二動作「火影跑」了。

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