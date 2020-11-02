iPhone 12、iPhone 12 Pro 不久前正式發售，雖然迄今壞機個案不多，但第三方維修者還是會預先評估一下新機的維修難易度。最近有YouTuber嘗試為新機替換零件，然而結果發現 Apple 懷疑有意杜絕第三方維修，如推測屬實，意味未來 iPhone 用家因人為損壞機的維修成本將提高不少。

原廠零件都「排斥」？Apple 杜絕 iPhone 12 非官方維修

YouTuber Hugh Jeffreys 及專業電子產品維修網站 iFixit 早前就先後拆解iPhone 12 及 12 Pro 、並且嘗試為新機替換零件，發現iPhone 12 在拆機、換上另一部同型號的零件之後，居然出現不明故障👇👇👇

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不少人認為 Apple 有意進一步收緊手機維修的權限，讓損壞的 iPhone 不能經第三方機構維修，一方面可穩定手機維修的利潤，同時可更有效回收資源，以配合 Apple 近年來提倡的「環保」方針。

如果 Apple 的相關措施認真落實，以 iPhone 今時今日的市場佔有率考慮，第三方手機維修業者的收入來源，將會承受重大打擊。

有網民認為，旺角先達內部份手機維修的生意將大受打擊、繼而結業（蔡浩騰 攝）

電訊商推 iPhone 12「一換一」月費 Plan、壞機直接換部新？

Apple 現行的制度中，iPhone 若遭人為損壞又沒有購買 Apple Care 的話，需要付出動軏2000元至3000元維修費。用家如果嫌要一筆過買 Apple Care 太貴的話，可考慮電訊商近來趁 iPhone 12 推出亦推出的月費「一換一」增值服務，而且強調「不問理由、想換就換」，換言之爆芒、入水都可換機。

不過此項新服務詳情較混亂，《香港01》科技玩物記者就將有關 iPhone 12 的一部份整理，供大家參考👇👇👇

👇👇👇按圖放大睇清電訊商 iPhone 12「一換一」月費Plan 詳情👇👇👇

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根據上面的比較，如果預計自己一定會跌壞 iPhone 的朋友，在購買 iPhone 12 新機的同時，還是同時加購 Apple Care+ 更為安心，除了真的跌爆屏幕時可以更便宜的價錢維修，還有其他 4 大優點👇👇👇

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