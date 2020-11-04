在許多人眼中，第四代 iPad Air（下文稱 iPad Air 4）是蘋果 2020 年秋季第一場發佈會，最有看點的一台機器。作為 iPad Pro 2020 款用戶，老實說在剛看到 iPad Air 4 發佈的時候，心理是非常不平衡的。因為這一代 iPad Air 升級實在有點給力，最新款的 A14 Bonic 處理器、Pro 級的設計語言，乍看上去蘋果這次擠了不少「牙膏」。

一個月後，在 iPhone 12 開啟預售的當天，iPad Air 4 也低調上架了。在拿到機器後，我們向近 400 位讀者徵詢了關於 iPad Air 4，他們最想知道的問題。大體可以歸類為以下幾個方面的內容：

iPad Air 4 和上一代 iPad Air 相比有哪些變化，和 iPad Pro 相比差了多少？ 這顆 A14 晶片到底表現如何？ iPad Air 4 和 2018 款、2020 款 iPad Pro，哪個更值得購買？

根據這幾天的體驗來看，我相信這些問題的答案已經逐漸明晰。

▼▼▼點擊率先睇iPad Air 4外觀▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

全面屏設計，漂亮多了

相比上一代 iPad Air 來說，iPad Air 4 的變化可以用「改頭換面」來形容。

首先在外觀上，蘋果首次將 Pro 級的全面屏設計，下放到 Air 產品線上。不過 iPad Air 4 的邊框比 Pro 要略寬一些。畢竟機身大小相同的條件下，iPad Pro 的屏幕尺寸是 11 吋，而 iPad Air 4 則是 10.9 吋。多的這 0.1 吋便轉化成了更寬的邊框。

▼▼▼iPad Air 4 vs iPad Pro 2020▼▼▼

很多朋友關心 iPad Air 4 的邊框，比 iPad Pro 寬了多少。實際上，如果你沒有用過 iPad Pro 的話，iPad Air 4 稍寬的邊框並不會過分引起你的注意，它帶給人的觀感不如 iPhone 11 上的「跑馬邊框」來的突出。

但如果你手邊有一台 iPad Pro，那麼這種對比就出來了。粗略測量了一下，iPad Pro 的邊框大概比 iPad Air 4 窄了 1mm，這使得它的正面看起來更精緻。當然，如果你不是處女座（沒有說處女座不好的意思），這種差距也可以接受。

另外一個直觀的變化，就是解鎖方式的改變。蘋果首次將 Touch ID 集成在了 iPad 的電源鍵上。

對比來看，iPad Air 4 的電源鍵，要比 iPad Pro 的大。頂部的材質看起來像是玻璃，顏色比邊框稍淺一些。另外，按上去的手感也不一樣，iPad Air 4 的「鍵程」比較短，並且手感偏軟，沒有 iPad Pro 那麼緊實。

據瞭解，iPad Air 4 的電源鍵是經過特殊定製的，無論手指從哪個方向按下，都能夠成功識別。並且採用的是第二代 Touch ID 技術，錄入指紋的速度也比較快。

iPad Air 4（AppSo授權使用）

實際測試中，它和面部識別解鎖的速度基本相同，但這要求你的手指比較乾爽，如果有汗液或者粘上了水，解鎖成功率可能會下降。和人臉解鎖相比，哪種解鎖方式更好呢？這就像是肯德基好吃還是麥當勞好吃的問題一樣，很難回答。

不過我體驗了幾天後，覺得自己還是沒有完全適應這種解鎖方式。一個比較突出的問題就是解鎖步驟比人臉解鎖稍顯宂餘。比如我在使用 iPad Pro 的時候，雙擊屏幕就可以喚醒它，並迅速完成解鎖進入主頁面。而在使用 iPad Air 4 的時候，我還要伸手去觸碰一下電源鍵，才能完成解鎖動作。

但指紋解鎖也不是沒有好處。比如我在購物時，人臉解鎖會在我點擊付款後的一剎那，無情地扣除我的餘額。而指紋解鎖多出來的伸手動作，會讓我再斟酌一下，這件東西我到底需不需要。再者，在後疫情時代，我們在學校圖書館等公共區域時會戴上口罩，指紋解鎖這時候就會更友好。

讓很多朋友好奇的是「全面屏化」後，iPad Air 4 的屏幕素質怎麼樣。這一代 iPad Air 屏幕進化為 Liquid 視網膜顯示屏。和 iPad Pro 相比，最大的區別就是刷新率的不同。iPad Air 4 的屏幕刷新率依然是 60Hz。另外 iPad Pro 的屏幕，在息屏時偏深藍色，iPad Air 4 則偏深灰色。

慢動作回放，左為 iPad Air 4；右為 iPad Pro 2020（AppSo授權使用）

老實說，iPad 的動畫效果已經非常優秀。如果你沒有體驗過 iPad Pro 的屏幕，那麼這塊屏幕已經看起來非常棒了。兩者的差距，主要是在滾動頁面時，才會比較明顯。

可以看出最高支持 120Hz 刷新率的 iPad Pro，頁面滾動時顯得更絲滑。這種差別也會體現在用 Apple Pencil 書寫或繪畫時，iPad Pro 的高刷新率會顯得筆迹更跟手。

慢動作回放，左為 iPad Air 4；右為 iPad Pro 2020（AppSo授權使用）

屏幕表現力上，iPad Air 4 和 iPad Pro 正面觀感非常相似，幾乎找不到差別。不過可視角度上，iPad Pro 會更好。iPad Air 4 在偏移觀看視角後，會呈現出輕微的粉紅色，像是加了一層淡淡的濾鏡。

值得一提的是，iPad Air 4 屏幕的最大亮度為 500 尼特，和上一代持平。而 iPad Pro 則最高支持 600 尼特。其實在室外強光下使用 iPad 的機會很少，在室內基本上感知不到這個差距，所以不用糾結這個參數。

iPad 當作「生產力工具」這一概念，已經被蘋果推銷已久。但對很多 iPad 用戶來說，它的「影音工具」角色更明顯。iPad Air 4 的揚聲器很有意思，兩側看起來有四處開孔區域，但實際上只有兩個區域是可以發聲的，橫着看分別位於左右兩側的下方位置。

我不太理解蘋果為什麼要這麼做，可能是為了美觀？就像有些汽車會加裝裝飾性的排氣口一樣。另外 iPad Air 的揚聲器開孔，還要比 iPad Pro 稍大一些。

聽感上，iPad Air 4 由於將揚聲器放在了兩段，因此立體聲效果比前一代要好很多。但和四揚聲器的 iPad Pro 相比，還是弱了些。

和上一代 iPad Air 相比，iPad Air 4 有一個非常香的升級，就是將「萬年雷電口」，換成了 type-C 接口。這意味着用在 Mac 上的轉接線，iPad Air 4 也可以拿來用了，而且傳輸速度比上一代 iPad Air 快了 10 倍。

背面的鏡頭也得到了升級，由前代的 800 萬升級到 1200 萬像素。更高的像素意味着更高的解析力，上課或開會時拍黑板或 PPT 也就更清晰。

值得一提的是，iPad Air 4 支持第二代 Apple Pencil 了。對於經常做筆記、繪畫的用戶來說，第二代 Apple Pencil 的使用體驗是明顯優於第一代的。另外還支持妙控鍵盤，碼字手感要比 Smart Keyboard 好很多，雖然比較重。

說到重量，iPad Air 4 只有 458 克，比 iPad Pro 要輕 13 克。雖然數據上差的不多，但手感的差異卻比較明顯。幾乎拿到它的同事們，第一句話就是「好輕啊」，這讓我百思不得其解。大家可以去實體店裏上手試一下。

讓「外貌協會」心動的理由，還有其多彩的配色。iPad Air 4 共有銀色、深空灰色、玫瑰金色、綠色和天藍色 5 款配色。這些顏色比用在 iPhone 12 上的要輕淡一些，看起來非常年輕。我個人最喜歡天藍色和綠色。

相關圖輯：入手前必睇新機6大賣點▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

A14 的性能，很強嗎？

說完外在的變化，我們再來看看最核心的升級，那顆全球首款量產的 5nm 製程的 A14 仿生處理器。

據官方的說辭，相比上一代 iPad Air 搭載的 7nm 的 A12 仿生處理器，A14 仿生的 CPU 運行速度提升 40%，圖形處理能力提升了 30%。新一代神經網絡引擎也讓機器學習性能快達兩倍。

不過最讓網友關心的並非其和 A12 相比性能怎麼樣，而是和搭載 A12Z 的 iPad Pro 2020 款相比，誰更能打一些。

我們使用了 geekbench 5 來進行跑分測試，可以看到 iPad Air 4 的單核分數是要高於「性能猛獸」A12X 的。不過多核得分上，前者就不如後者了，兩者差了 431 分。畢竟 A12X 是八核心架構，多核得分更高也說得通。

另外 iPad Pro 2020 的內存為 6GB，iPad Air 4 則是 4GB。其實日常使用不會有明顯的差異。為此我進行了極端的測試，在兩台機器上打開相同的軟件，iPad Air 4 在打開第 23 個軟件時，最先打開的軟件才被後台「殺掉」，而 iPad Pro 2020 依然還在堅挺。

值得注意的是，同樣搭載 A14 仿生晶片的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro，在多核跑分上不如 iPad Air 4，相差約 200 分。我們猜測 iPad Air 4 更大的體積賦予了其更好的散熱條件，也讓其內置的 A14 仿生晶片性能釋放的更全面。

安兔兔跑分方面，iPad Air 4 的跑分為 647017 分，稍遜於 iPad Pro 2018 和 2020 款。

圖形處理器部分，我們使用 3D Mark 的基準測試軟件《3DMark Wild Life》，再輸出幀率圖，iPad Pro 的幀率表現，同樣會比 iPad Air 要穩定。

這種數據上的差異過於抽象，反映到實際使用中，兩者能有什麼差距呢？

我們測試並記錄了 iPad Air 4 和 iPad Pro 2020 的開機時間、App 打開時間、視頻渲染時間等數據，以及用《Lumafusion》將一段時長 16:02:00、大小約 7.2GB 的視頻導出為 1080P、60 幀格式的視頻，最終將上述測試結果整理在了表格中。

（AppSo授權使用）

可以看出，雖然兩者的多核跑分上有差距，但是單核分數更高的 iPad Air，在軟件打開速度上基本是領先於 iPad Pro 的。只是在複雜的運算上，如視頻導出的工作上遜於後者。

另外，我們還用遊戲畫面質量較高的《原神》測試了一下兩台機器的性能。遺憾的是，由於機器升級了 iPadOS 14.1 系統，暫時無法通過 PC 端軟件獲取遊戲測試數據。

我們將兩台機器上的遊戲畫面質量統一設定為最高。在肉眼觀察上，兩台機器表現都非常出色：人物的動作、轉場的流暢性、幀率的穩定性、場景轉換的加載速度上都不分伯仲。不過 iPad Pro 的畫面質量，似乎略好於 iPad Air，尤其是人物的描邊似乎更精細。

經過半小時的遊戲後，iPad Pro 的發熱現象十分嚴重，而 iPad Air 的發熱量明顯低一些。這得益於 A14 仿生晶片 5nm 的製程工藝，使得功耗有了明顯的下降。

功耗的下降，更直觀的體現在了狀態欄的剩餘電量上。在進行過一番續航能力測試後，可以看出 iPad Air 的續航能力是強於 iPad Pro 的，儘管官網上標註兩者續航水平相同。

同一時段內的耗電量對比（AppSo授權使用）

在測試中，半小時的《原神》讓 iPad Pro 消耗了 23% 的電量，而 iPad Air 4 卻只消耗了 12% 的電量。

兩者差距之大讓我有些不解，我猜測除了屏幕刷新率的因素存在，還有可能是遊戲優化的問題，畢竟 iPad Pro 的發熱情況非常明顯。由此我們也能推測，哪怕是在電池容量相當的情況下，更先進的晶片製程，確實能有效控制發熱，降低功耗，進而延長設備的續航時長。

說實話，自從成為 iPad Pro 用戶之後，它的續航水平讓我常常懷疑人生。我清楚地記得某次出差，我偷懶沒帶電腦，結果下午開會時 iPad Pro 電量雪崩的尷尬。所以這次在測評過程中，我特地測試了一下 iPad Air 的續航水平。可以說，如果你是學生的話，滿電的 iPad Air 可以保證你一天的學習需要，而 iPad Pro 在這方面可能會讓你失望。

👇👇相關圖輯：iPad Air 4 實測6個賣點，Touch ID的回歸更是令人驚喜👇👇

+ 25 + 25 + 25

iPad Air 和 iPad Pro，怎麼選？

按照 iPad Air 4 的配置來看，某種程度上它似乎有越級的意思，綜合性能已然和「大哥」2020 款 iPad Pro 十分接近。我記得發佈會介紹到 iPad Air 4 時，許多 iPad Pro 用戶都難掩失落，試圖用高刷屏幕來安慰自己。

然而當售價公布時，iPad Pro 用戶的心理反應應該是「我哭了，我裝的」。

畢竟庫克的刀法太過精準。4799 元的起售價，只能買到 64GB Wi-Fi 版本的 iPad Air 4。很多網友冷靜下來之後，發出了靈魂拷問：這價格去第三方買台 64GB 的 iPad Pro 2018 款不香嗎？再加 1600 元買一台 128GB 的 iPad Pro 2020 款不更舒服嗎？

這樣分析確實有一定道理，我們先來看看這三種機型的配置差異。

（AppSo授權使用）

老實說，iPad Pro 2018 款的性能，放到現在依然非常能打。A12X 的性能可以和 A14 打的有來有回。看價格可以明顯判斷，如果你有流動網絡的需求，那麼入手 iPad Pro 2018 款式非常好的選擇。

但問題在於這一機型已經在官網下架。我在購物網站挑選的時候，發現有不少 2018 款的 iPad Pro 是美版或拆機版，行貨原封的極少，而且可能存在翻新的風險。所以如果你對高刷屏沒有需求，並且注重續航，那麼 iPad Air 4 顯然更適合你。

如果你對高刷屏有極強的需求，比如是繪畫、設計專業，又或者從事相關工作，那麼 iPad Pro 2020 款將更適合你。因為第三方的 iPad Pro 2018 款，起步 64GB 的價格，和 128GB 的 iPad Pro 2020 只差了 1000 元。當然如果你使用教育優惠的話，兩者的差價僅有 600 元。

當然了，如果你是 AR 開發工作人員、裝修設計師，那麼你是沒得選的，帶有雷達激光測距儀的 iPad Pro 2020 將完美適配你的需求。

另外，iPad Pro 系列還適合對大屏情有獨鍾的人群，12.9 吋的版本是 Pro 系列專屬，對於 Apple Pencil 重度用戶來說，更大的屏幕使用起來更順手。

相關圖輯：5類用家最應該購買iPad Air 4？點下圖放大解說👇👇👇👇

那麼 iPad Air 4 更適合哪些人呢？首先就是預算在 5000 元以內的人群。這一價格段最好的選擇就是 iPad Air 4。尤其是使用教育優惠的話，價格只有 4399 元，其實還是比較香的。

其次是對高刷屏沒有太高需求，日常會用 iPad 記筆記、修圖、剪輯視頻的人群。iPad Air 4 256GB 將是比較好的選擇，尤其是它的續航能力比 Pro 系列好，可以讓你在圖書館多坐一會兒。

對攝影師或攝影愛好者非常友好的一點是，iPad Air 4 搭載的 A14 仿生處理器，機器學習能力是目前 iPad 陣營中最好的水平。A14 仿生神經網絡引擎可以實現超級像素功能，搭配 pixelmator 使用，放大裁切後的照片，像素會自動增補，讓照片更清晰。

另外不必糾結 iPad Air 的屏幕素質與 iPad Pro 的差距，畢竟正眼看上去，其實很難看出兩者的差異，日常修圖完全夠用。畢竟對色彩精準度要求極高的商業攝影，也不會在 iPad 上修片。

這次 iPad Air 4 改為橫向雙揚聲器後，其影音能力也比上一代有了很大的提升，「買後愛奇藝」用戶也能得到不錯的體驗。

👇相關圖輯：想知有邊10個超實用iPadOS 14的新功能，即睇下圖詳細解說👇

+ 7 + 7 + 7

在此次 iPad Air 產品線完成更新後，蘋果已經在平板電腦的賽道上「全面開花」。2000 元檔的 iPad 2020、3000 元檔的 iPad mini 5、4000 元檔的 iPad Air 4、6000 元檔的 iPad Pro 2020。當然，你還可以在第三方渠道購買到 5000 元檔的 iPad Pro 2018。

從另一種角度來看，這次 iPad Air 的更新也打破了我的「刻板印象」。在我的印象中，Pro 在蘋果的語境裏，就是象徵着「專業」、「生產力」，Air 就是象徵着「輕薄」、「夠用」。尤其是 Macbook 產品線，一直遵循着這一規律。

然而今年 iPad Air 4 的到來，似乎沒有走「尋常路」。iPad Air 系列不再是那個「不上不下」的產物，而是很大程度上可以與 Pro 系列比肩的產品。

結合 iPadOS 的發佈、迭代，可以看出蘋果在平板生態的野心，以及意圖釋放平板電腦生產力的決心。但遺憾的是，目前的軟件生態卻沒能跟上蘋果硬件的步伐，很少有軟件可以徹底地釋放 iPad Pro 系列的性能。

這就像你擁有了一輛超跑，但卻沒有專業的賽道，只能在公路上「憋屈」地行駛。在這種情況下，如果你想追求實用性，那麼豪華轎車似的 iPad Air 4，可能是更具「性價比」的選擇。

▼▼▼延伸閱讀：仲未決定到？睇埋iPad Pro 2020 7大令你心動特點▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：第四代 iPad Air 評測：性能向 Pro 看齊，續航比 Pro 更強，還有人說不夠香？】