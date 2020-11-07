iPhone 12 MagSafe銀包到港開箱實測解構5大疑問，值不值得入手？iPhone 12今代最令果迷注目的新功能相信是MagSafe吧，當中發布會中MagSafe銀包有不少果迷期待。早前MagSafe銀包突然在Apple Store門市推出（就連網店都未有貨），《香港01》科技玩物記者立刻第一手購入實測，解構果迷們疑惑的各種疑問，究竟值不值得入手。

雖然iPhone Apple Pay早已經可以儲存大部份信用卡、八達通，取代大部份實體銀包的用途，可是如屋苑門卡、身份證等始終都需要實體銀包收納。MagSafe銀包就剛好可以為用家收納這些實體卡，但早前外媒報道MagSafe的磁吸功能有機會磁化信用卡，而且單睇官方相片都不會知道究竟可以插入多少張卡？吸力如何？會否很易揈甩等？

今次記者就立刻於Apple Store購入MagSafe銀包，解答iPhone 12用家對MagSafe銀包的各種疑惑。

MagSafe真皮銀包近日終於在Apple Store門市開賣，記者當然第一時間立刻購入實試。（林勇攝）

👇👇即刻開箱及實試MagSafe銀包， 解答iPhone 12用家、果迷的5大疑問，究竟值得入手嗎？👇👇

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同場加映：記者花了3天時間，詳盡實測iPhone 12／12 Pro，以及上代iPhone 11不同配置的充電時間。下文亦會講解，如果大家想用盡MagSafe快速充電，必需要的配件裝備。

👇👇iPhone 12/12 Pro各項充電測試，MagSafe充電有幾快？以及要用盡MagSafe快速充電，需要使用什麼指定配件才可？👇👇附iPhone 12／12 Pro的續航力實測！👇👇

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同場加映：iPhone 12 mini／12／12 Pro／12 Pro Max應該買哪一款？四機特色賣點一文對比！

👇👇iPhone 12 mini及12 Pro Max兩機有什麼賣點及缺點？另外四款iPhone 12究竟購買哪一款好？立刻為大家多點分析！👇👇

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