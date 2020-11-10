即將在 11 月 13 日正式上市的 Apple iPhone 12 Pro Max，除了是歷來最大的 iPhone 之外，其相機拍攝系統亦被譽為 Apple 史上最強；較早前 Apple 就對 iPhone 12 系列的評測解禁，除了一堆綜合的試玩報告之外，還有來自專業攝影師的深入拍攝評測。

攝影師親測 iPhone 12 Pro Max 拍攝能力

旅行攝影師 Austin Mann 今年開始進行手機拍攝評測，繼早前的 iPhone 12 Pro 報告之後，今次就輪到更強的 iPhone 12 Pro Max（圖 Austin Mann）

是次上載拍攝評測報告的攝影師名為 Austin Mann，是一位旅行攝影專家，今次的 iPhone 12 Pro Max 攝影評測中所載的相片，主要出自他在錫安國家公園之行，當中除了大讚 iPhone 12 Pro Max 的拍攝能力以外，還有大量實機靚相供各位鑑賞。

除了更大的感光元件、更高的變焦倍數、更強的防震之外，從 Austin Mann 提取的鏡頭資料中所見，iPhone 12 Pro Max 的最高 ISO、最短曝光時間、最大光圈等數值都對比 iPhone 12 Pro 有明顯進步（圖 Austin Mann）

低光拍攝能力強勁、手機可以影銀河

在評測開始前，Austin Mann 就表明 iPhone 12 Pro 是軟件上的巨大進步，而即使 iPhone 12 Pro Max 配搭上更強的硬件，兩者分別在絕大多數情況都不算非常明顯。然而在低光拍攝時，iPhone 12 Pro Max 就有明顯優勢👇👇👇

5 倍光學變焦範圍

iPhone 12 Pro Max 的遠攝鏡變焦倍數為 2.5 倍、焦距 65mm，連同 13mm 的超廣角鏡計算，整組鏡頭的變焦倍數為 5 倍，而根據 Austin Mann 所講，每支鏡的變焦倍數不一、拍出來的畫面也就透露出不同細節👇👇👇

在利用遠攝鏡拍攝放大到 2.5 倍的影像時，可見到遠處山脈的更多細節（圖 Austin Mann）

iPhone 12 Pro Max 整體拍攝功力與 Pro 相差不大？

雖然有兩大強項，但 Austin Mann 在評測中也表示 iPhone 12 Pro Max 並非完美，有幾個小地方有待改善，例如該手機在 2.5 倍鏡頭無法使用低光拍攝模式、未能一鍵連拍多張，以及相片 EXIF 資料不足等。

Austin Mann 亦提及，就是在實測的大部份時間中，iPhone 12 Pro 及 Pro Max 的拍攝水平十分接近、如非仔細比較難分軒輊，故如果預算有限、又未必對拍攝有很高要求的話，iPhone 12 Pro 是更佳選擇。

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