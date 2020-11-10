這次推出的全新 iPhone 12 系列最吸引人的新功能莫過於升級後的夜間模式攝影，這次 Apple 特別邀請到了 IPPA 攝影獎常勝軍-攝影師 Paddy 趙培均，以及專業攝影師施信鋒，一起在最近陰雨不斷的台北街頭搶先測試 iPhone 12、iPhone 12 Pro 兩款的相機性能，有多厲害請專業的試給你看！

這次 12 Pro 讓手機即使開啟超廣角鏡頭也能使用夜間模式，而透過這次的試拍也可看到人物細節表現地相當優秀，圖片中並沒有平常會有的細節模糊情況，「人像模式對於前後景的智慧判斷有越來越精準的趨勢」，Paddy 趙培均說，他建議在啟用夜間模式時要盡量對準畫面中的十次線，呈現出來可以更穩定清晰。

而攝影師施信鋒則是特別對於 iPhone 11 與 iPhone 12 做了比較，比較重要的兩大變化就是重新設計的主鏡頭，和三顆鏡頭都有支援加強後的夜景模式，比起之前 11Pro Max 遇到低光源只會用主鏡頭來拍攝的情況，iPhone 12 的拍攝是更有彈性，同時也修正了 11Pro Max 之前偶爾會發生的變形修正不佳與畫質偏軟的問題。

另外這次的超廣角功能也加入了夜景模式，所以即使在極低光源的環境也能拍攝出清晰銳利的影像，此外也因為 A14 處理器的升級，整體畫面呈現得更自然，包括暗部細節都表現得相當亮眼，甚至被施信鋒攝影師讚譽，可媲美單眼相機大光圈的畫面。

[ iPhone 11 與 iPhone 12 比較（由攝影師施信鋒提供）]

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：iPhone 12拍照跟iPhone 11差在哪？專業攝影師Paddy 趙培均、施信鋒實測告訴你！】