Apple M1 Mac處理器6大賣點檢閱　只用對手25％電力做出2倍效能？

Apple 在 6 月時份預告過 2020 年內會帶來第一部採用 Apple Silicon 系列處理器的 Mac 機，而就在 11 月 11 日凌晨時間舉行的《One More Thing》發布會上，Apple 就隆重介紹了他們旗下首款 Apple Silicon 處理器 － 其名為「M1」。

更強、更慳電！Apple M1 處理器必知 5 大賣點

第一代用在 Mac 機上的 Apple Silicon 處理器並非傳聞中的 A14X，而是叫「M1」。（圖 Apple）

仔細看其規格，M1 在架構上與 iPhone 12 系列所用的 A14 Bionic 同樣是 ARM，而且製程一樣，的確是有幾分相似的，不過由現在起，「M」系列的處理器應會在 ARM 架構的基礎上成為 Mac 專用的處理器分支，與手機用的「A」系列區分開來。

而對比起以往 Mac 機用到的 x86 架構處理器，M1 處理器有以下 6 大賣點，足以讓人「轉會」至新處理器的 Mac 機之上👇👇👇

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