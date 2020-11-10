【鬼滅之刃 x GU第二彈】《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上映令鬼滅成為全城話題，GU食住個勢都再次同《鬼滅》聯乘推出超過50款秋冬季時尚單品，有男裝及童裝Tee、衛衣、連帽衛衣、睡衣衫褲套裝、套頭衫，還有短襪、帆布袋、頭巾和手機殼等小物！

《鬼滅之刃》自今年8月後，再度同GU合作推出全新秋冬季男裝及童裝單品，揉合了主角炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、水柱富岡義勇、炎柱煉獄杏壽郎和蟲柱胡蝶忍的設計元素，還有對「雷之呼吸」、「水之呼吸」的大量致敬位。即睇上身衣著有幾好玩：

👇👇👇鬼滅 x GU秋冬季男裝Tee+衛衣大玩雷之呼吸、水之呼吸、獸之呼吸和炎柱煉獄杏壽郎元素！一定要點圖放大睇到最尾炭治郎+富岡義勇+我妻善逸+禰豆子男裝睡衣衫褲套裝各款連售價！👇👇👇

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出奇地就連短襪都好細緻！竟有精美的刺繡，胡蝶忍款的蝴蝶和善逸款的麻雀信使啾太郎尤其亮眼。即睇全部短襪及童裝套頭衫：

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是次《鬼滅》x GU聯乘也推出了男女老少咸宜的小物，帆布袋、頭巾、迷你帆布袋仔、手機殼即睇：

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《鬼滅之刃》 x GU第二彈將於11月20日（星期五）於日本全國GU門市及網店上架，香港GU應該會跟隨其後發售。

資料來源：Fashion Press