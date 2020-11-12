Facebook近日瘋傳標籤「#howmuchhaveyouchangedchallenge」，有網民稱為10年挑戰，齊齊發放今昔的照片對比圖，展示多年來自己發生了多大變化！如果要數科技前後十年甚至二十年對比，正在使用WhatsApp的你，又會否記得ICQ？還有Microsoft Windows、蘋果電腦，以至手機APP，又或Pokemon，原來都已有著巨大轉變。

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今天重拾當年的回憶，內心不禁湧來一份情懷。回想起昔日生活智能手機尚未普及，生活中會遇上好像當機一樣的小阻礙。不過科技就是這樣跌跌碰碰的，留著前身的身影，一步步轉變更新。

同場加映：鬼滅之刃劇場版入場前必學 教你iOS14自訂炎柱主題、美化iPhone👹👹👹

iPhone更新為iOS 14後，只要編輯主畫面加入美美的Widget小工具，就能輕易美化變成鬼滅之刃主題。首先，利用搜尋下載或者截圖取得鬼滅之刃的Wallpaper，或者角色圖片，以備用於加入Widget及Apps圖標。記者今次試用炎柱圖片，設定為主畫面及鎖定畫面的桌布。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻必學3招主畫面排版秘技【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

想要一個鬼滅主畫面，不在乎是更改一下Apps圖標變成鬼殺隊人物，製作一個禰豆子時鐘、鬼滅之刃人物併圖Widget等等。不過要用哪些Apps，而且要怎樣的步驟先可以完美展示鬼滅之刃的精髓？

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以上只是部分快速刪除照片的方法！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：鬼滅之刃劇場版入場前必學 教你iOS14自訂炎柱主題、美化iPhone