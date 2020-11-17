動物之森／植物大戰殭屍／原來有益？牛津大學研究指打機增幸福感

原來打機都可以有益身心？近日英國牛津大學互聯網（The Oxford Internet Institute）研究所發表一項新研究，指出玩家透過遊戲可以獲得更多幸福感和快樂。長時間打機未必對健康有害的結果令人驚訝，更推翻過去40年對打機的研究顯示，打機時間越長，玩家越不快樂的結果。

是次以任天堂的《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing：New Horizons）和EA的《植物大戰殭屍：和睦小鎮保衛戰》作研究遊戲數據。與以往不同，領導研究的普日貝爾斯基（Andrew Przybylski）首次與遊戲開發商合作，採用遊戲中紀錄玩家遊玩時間的數據，而並非只靠玩家估計遊玩時間，因此數據比以往更真實準確。

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研究員將關於心理幸福感的問卷調查結果與打機時間掛勾，發現玩家的幸福感與遊戲玩法存在正面的關係。普日貝爾斯基也對結果感到震驚，並表示過去40年對打機的研究數據因為都很依賴玩家報稱的遊玩時數，因此數據上並不準確。現時靠著遊戲公司提供更準確的數據，希望在未來對其他遊戲研究會有更真實的結果。

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