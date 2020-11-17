話咁快又到一年一度的Black Friday（黑色星期五）！每年的Black Friday和Cyber Monday（網絡星期一）都推出大量折扣優惠吸引大家搶購，對於未曾試過在外國網站購物或者第一次在Black Friday購物的新手，以下的新手懶人包教學，等你快速了解甚麼是Black Friday！

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今年Black Friday的日期將會是11月27日（星期五），而Cyber Monday則是11月30日（星期一）。受到疫情影響，不少人都避免出門而選擇網上購物。全球最大型網購平台之一的Amazon，其價值增長更在逆市下節節上升，相信今年Black Friday瘋狂搶購的情況會更加激烈！

以往各大外國牌子都會在Black Friday減價促銷，商店提供的折扣都非常抵，有時候更會出現抵至一折的優惠，因此每年都有不少人只等這幾天一次過搶購全年所需的用品！現時各大網上平台已經陸續開始推出優惠，有心頭好想買的朋友就要密切留意，切勿錯過荀貨！

👇👇 Black Friday購物前你一定要知的8件事 👇👇

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由於感恩節和Black Friday都是相連的節日，所以優惠不會只限於一天，而是整個時段都會做促銷。不過個別商品的超低價優惠只會在Black Friday當日推出，想有技巧地成功搶到心水貨，記得睇埋下文教你點樣搶特價貨！

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Black Friday 辛辛苦苦掃完平貨，當然希望可以盡快送到香港，因此，如何以最快最划算的方法，將心水貨品運返香港是一大學問！不少新手都認為，集運又麻煩又複雜，但其實只要掌握國際轉運需要注意的地方，新手都不會「中伏」。以下教你用海外轉運的步驟、如何揀選集運平台和國際集運需要留意的地方，等你在Black Friday前做足準備！

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