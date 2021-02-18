撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-18 17:28

Netflix在2021年推出多套自家製電影，好像《愛的過去進行式：我情永固》、《電影試愛》等也在2月份陸續上映。有好戲上當然也有舊作品下架，《香港01》科技玩物頻道記者精選10套作品即將在2月份離開Netflix，想知有甚麼好劇/好戲要留意下面！

雖然長假期剛過，不過仍可以抓緊假日的時間重溫好戲！即將下架的作品包括大人小朋友都喜歡看的經典電影《變形金剛》第二及第三部、曾經大受好評，講古裝吸血鬼的韓劇《夜行書生》、還有講述黑幫的日本動畫《GANGSTA黑街》等。

想看清楚有甚麼好電影和電視劇之後無緣在Netflx看到，繼續看下圖留意最後可以觀看的日期，萬物錯過！

👇🏻👇🏻👇🏻【點圖放大】10套2月份下架Netflix好作品👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：Netflix煲劇｜原來有得慳數據 自動下載下一集 6大手機秘技必學

【Netflix秘技】農曆新年期間，不論是安坐家中亦或上門拜年，觀賞Netflix電影劇集，絕對是合家歡娛樂的好選擇。然而好多人並不知道Netflix手機App的6大隱藏功能，原來Netflix可以檢視手機網速、減低睇片流量、自動下載功能等等。為了方便大家與親友「煲劇」，本文更推介5個Chrome插件及額外兩招Netflix神技！

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秘技又點止咁少！仲有2個必學神技同5個必裝Chrome插件教你，即刻瀏覽全文：Netflix煲劇｜原來有得慳數據 自動下載下一集 6大手機秘技必學

同場加映：2021 Netflix必睇20套原創電影 死侍+神奇女俠士合演Red Notice

串流影音平台Netflix近日公布了2020全年的總訂戶人數，疫情下多了人留在家中娛樂，使上年的訂閱用戶激增3700萬人，現時總訂閱用戶已破2億人。繼上年有《今際之國的有栖》、《Sweet Home》等人氣作品，2021年Netflix亦宣布將會每個星期上映一套電影，而且全部都是荷里活演員，陣容認真強大！

👇👇【點圖放大睇】2021年有邊20套Netflix原創電影值得推薦？👇👇

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想知道Netflix係2021年有咩自家好戲必睇？請觀看完整文章：2021 Netflix必睇20套原創電影 死侍+神奇女俠士合演Red Notice