【網民$168放陳舊鍵盤黃金腦場同價10款抵玩Keyboard精選】有網民日前於Facebook群組「沙田之友」組放售一個有「輕微使用痕迹」的鍵盤，表明168元是「街坊價」，不過鍵盤看多處發黃、按鍵字樣褪色，更是採用PS/2而非現代的USB插頭。不少網民看過都議論紛紛，笑指鍵盤是「名貴古董」。

$168在今日可以買到何等的鍵盤？不論有線或無線都是選擇極多，由普通文書處理到入門遊戲電競用，以至可愛少女粉色萌系風都大有「盤」在。《香港01》科技玩物記者就特地往深水埗黃金商場一遊，找到10款$168、高CP值的Keyboard！一齊看看吧。

有網民於facebook群組放售二手電腦鍵盤，不過鍵盤的殘舊狀況引起熱議。（fb群組「沙田之友」圖片）

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簡單一行黃金商場地庫，發現Logitech、HP、Philips及Rapoo皆熱門牌子，多款無線鍵盤都是$200樓下，選擇極多，更不乏低過$168的經濟實惠品，遊戲電競用有之，機械式有之，迷你小巧女性化有之，實在難以盡錄。即睇下面記者觀察到的特色抵玩精選：

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同場加映：iPhone 12不包充電器腦場快充火牛精選

【iPhone 12 代用火牛選購】較早前在發布 iPhone 12 的同時，Apple 也公布了一項新的「環保」政策 － 在今後出售的 iPhone 手機包裝盒中，將不再附贈 USB 充電器以及 EarPods 耳機，換言之新入手 iPhone 12 的用家，就需要另外加錢購買一個官方出品、或是由第三廠推出的代用火牛了。

（香港01美術部製圖）

Apple官方出品＄149、代用火牛更抵用？

其實由 iPhone 8 起，Apple 就為 iPhone 加入了快速充電，只不過因為制式關係，要用到相關功能就需要用戶另購 Type-C 快充火牛以及一條 Type-C to Lightning 的充電線。

iPhone 11 Pro 及 Pro Max 終於隨機附送快充火牛及 Type-C to Lightning 的充電線，誰不知事隔一年推出的下一代 iPhone 12 又只剩下充電線（林勇 攝）

隨著 iPhone 11 一代附送以上兩者，用戶滿以為可以省上一筆，殊不知這項政策僅持續一年，Apple 就以「環保」為由將快充火牛抽起，在新包裝中只附送了 Type-C to Lightning 的充電線，如果不是 iPhone 的老用家，就可能會想另購一個充電火牛了。

入手非 Apple 原廠快充火牛 3 大考慮要點

新入手 iPhone 12 的用家除了要考慮充電問題之外，其實也要留意另購的充電器可否支援 iPhone 的快速充電制式。

Apple 官方網站另售的 20W 火牛可以支援 iPhone 的快速充電，價錢在減價過後亦見實惠，但只有一個輸出…硬是讓人覺得有點浪費空間（圖 Apple）

想睇埋5款支援iPhone 12快速充電的抵玩火牛推介？請觀看完整全文：買iPhone12不包充電器 留意3點買啱快充火牛 附腦場5款抵用推介